Milion místo Evropy, brzy žádné odklady a víc fanoušků. Co je nového v lize

Fotbalová liga se po roce vrací k modelu s šestnácti týmy a nadstavbové části, v níž se liga rozdělí na tři skupiny. Šestičlennou o titul a o udržení a čtyřčlennou - o co vlastně?

Slavia začne dvakrát venku, Jílek v prvním kole na Spartě Los fotbalové Fortuna ligy 2021/22

„Vítěz získá finanční bonus a k tomu lepší nasazení v dalším ročníku národního poháru,“ vysvětlil po středečním jednání Ligového grémia Ligové fotbalové asociace její předseda Dušan Svoboda. „Jiné varianty, jak vyřešit nadstavbovou část, na stole nebyly. Reagovali jsme tak pouze na snížení počtu účastníků v evropských pohárech.“

Zásadní informace před novým ročníkem Fortuna ligy nabízíme přehledně.

Kdy je výkop a jaký bude formát soutěže?

Dva týdny po finále mistrovství Evropy, v sobotu 24. července.

Na podzim se odehraje devatenáct kol, to poslední týden před Vánoci. Fotbalové jaro by pak mělo odstartovat 5. února a o víkendu 23. a 24. dubna je na programu poslední duel základní části, po kterém následuje pětikolová nadstavba.

Vrací se i barážové zápasy, přímo do druhé ligy zahučí poslední tým tabulky, patnáctý a čtrnáctý se utkají s druhým a třetím týmem druhé nejvyšší soutěže doma a venku.

Ruší se páteční předehrávky, případně pondělní dohrávky. Mohou však nastat výjimečné situace kvůli účasti týmů v evropských pohárech.



Na všech utkáních by měl být VAR.

Změní se počet střídání?

Nezmění. I v příštím ligovém ročníku budou mít kluby pět možností střídání.

LFA odsouhlasila Příhodu v čele komise sudích Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) souhlasí s návrhem Fotbalové asociace České republiky (FAČR), aby komisi rozhodčích vedl Radek Příhoda. Nominantem v komisi za LFA bude během podzimu i nadále Tomáš Bárta, vystřídat by ho měl po půlroce Jiří Moláček, bývalý ligový asistent. „Samozřejmě jsme chtěli, aby tam šel dříve, ale jeho pracovní povinnosti to nedovolují. Pan Moláček je neurochirurgem, byl bych rád, kdyby bylo více takových lidí ochotno se angažovat ve fotbale," uvedl Dušan Svoboda.

„Jsou to asi dva týdny, co FIFA prodloužila možnost pěti střídání až do 31. prosince 2022. My jsme se rozhodli toho využít,“ uvedl Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace.



Dál platí, že po každé čtvrté žluté kartě hráč nebude moci nastoupit v jednom utkání. Před nadstavbou se tresty mažou.

Co s covidovými opatřeními?

Kvůli případným karanténám se budou zápasy odkládat pouze v úvodních pětadvaceti kolech. Dál ne.

„Pokud tým od 26. kola nenastoupí, bude docházet ke kontumacím. Nemáme kam už dál termíny posouvat,“ podotkl šéf ligy Svoboda. „Musí to zkrátka odehrát, ať už s hráči širšího kádru nebo s juniorkou, to je na nich. Chceme, aby týmy udělaly maximum, aby se utkání odehrálo. Ať nedochází k nějakým spekulacím nebo kalkulům,“ řekl Svoboda.

„Naším primárním cílem a zájmem je udělat vše, aby se ročník dohrál kompletní. Myslím, že to všichni chápeme, byla na tom jednoznačná shoda,“ pokračoval.

„Momentálně jsme navíc v úplně jiné situaci než před půlrokem. Je tu možnost nechat proočkovat kádry, šance vyhnout se karanténám je výrazně vyšší, než byla. Rok a půl jsme to coby LFA brali na svá bedra, organizovali jsme testování, dělali jsme týmům maximální podporu. Teď je třeba, aby k tomu přistoupily proaktivně.“

Co s fanoušky?

Ligová fotbalová asociace má příslib, že by se od nové sezony mohla hlediště jednotlivých stadionu zaplnit až padesáti procenty z kapacity.

„Samozřejmě za předpokladu, že lidé budou otestování, očkování nebo covid prodělali. Je to posun, teď jsme měli pětadvacet procent,“ uvedl Svoboda.



Co dál s nadstavbou?

„Dohodli jsme se, že odehrajeme tři ročníky nadstavby a pak si vyhodnotíme, jestli tento model plní či neplní očekávání. Zatím jsme však odehráli pouze jednu kompletní sezonu,“ připomněl Svoboda.

Byla to ta první, další se totiž kvůli pandemii koronaviru nedohrála, z ligy nikdo nesestoupil a uplynulý ročník se hrál bez nadstavby s osmnácti účastníky.

Spekulovalo se o tom, že by ve stejném formátu mohla soutěž pokračovat. Svoboda to však odmítá.

„Spekulovala média, já ne. Ani na úrovni Ligového výboru jsme za celou dobu neobdrželi žádný podnět či návrh, nic oficiálního,“ vysvětlil předseda ligy. „Samozřejmě, že si můžete něco přát, ale pak máte určitou legislativu, jasně dané termíny. Chceme si nadstavbu vyhodnotit po třech kompletních sezonách,“ zopakoval.

„Naše primární zájmy v souvislosti s nadstavbou jsou od začátku dva: zvýšit počet utkání a snížit počet zápasů, ve kterých tak zvaně o nic nejde. Viděli jste sami, že v režimu osmnácti mužstev takových duelů bylo poměrně dost. A druhá věc je provázanost s druhou ligou, kde týmy v minulé sezoně hrály jen dvacet šest zápasů, což je dlouhodobě neudržitelné. Takže když mi někdo řekne, že by se liga měla hrát s osmnácti mužstvy, měl by říct i to bé, co s druhou nejvyšší soutěží.“