Předčasné finále, bitva známých z turnajů. Ve hře FIFA začne play off

Z dvanácti hráčů z dvanácti klubů nejvyšší soutěže jich do play off prošlo osm. Síly změří v sériích na dvě vítězná utkání, ta první odstartuje už v 17 hodin.

Znalci videoherního prostředí ten souboj označují jako předčasné finále.

Knejzlík z Liberce, který jako jediný ve skupinách neztratil ani bod a uchvátil celkovým skóre 29:6 ze čtyř utkání. Proti němu opavský Železník, zkušený hráč, jenž má dokonce vlastní esportový tým.

Program play off 17.00 hod Knejzlík (LIB) – Železník (OPA)

18.15 hod Trmal (SLO) – Bartošák (ZLN)

19.30 hod Beneš (OLO) – Číž (OVA)

20.45 hod Žitný (TEP) – Kopic (PLZ) Časy jsou orientační, mohou se měnit dle délky předchozí série.

„Moc se na to těším. Karlos je asi největší favorit celého turnaje. Z několika turnajů se už známe. Nejradši bych na něho narazil třeba až ve finále, ale v play off si soupeře už nevyberete. Jsem rád, že jsem postoupil, a pro mě to může být takové předčasné finále,“ prohlašuje Železník.



Opavský forvard nicméně ze své skupiny postoupil jako druhý, „áčko“ nečekaně opanoval Matouš Trmal ze Slovácka. Ve virtuálním regionálním derby se střetne se zlínským Lukášem Bartošákem.

A zbylé dvě dvojice?

Vít Beneš, další z favoritů celého klání a zkušený hráč, se střetne s ostravským Lumírem Čížem. Ten skončil ve skupině D za Žitným, jenž na závěr středečního programu vyzve Kopice.

Turnaj Datart e:LIGA Challenge odstartoval v sobotu 4. dubna a organizuje jej Ligová fotbalová asociace, která věnuje na boj proti koronaviru 100 tisíc korun. Kam peníze poputují, určí celkový vítěz. Ten bude znám ve středu 29. dubna.

Hraje se v režimu „85rated kickoff“, což znamená, že si fotbalisté vybírají reálný tým a vlastnosti virtuálních hráčů jsou uměle srovnané na úroveň 85. Proto třeba Kopic není v nevýhodě, když si proti Paris St. Germain či Chelsea vybere svou Plzeň. Ta je jedním ze tří českých celků ve hře.