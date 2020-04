Kdo postoupí? Ve hře FIFA se ukážou Beneš, Provod či plzeňský Kopic

Středeční program 18.00 Beneš vs. Kříž (skupina C)

18.30 Trmal vs. Provod (skupina A)

19.00 Kopic vs. Kříž (skupina C)

19.30 Provod vs. Železník (skupina A)

20.00 Beneš vs. Kopic (skupina C)

20.30 Trmal vs. Železník (skupina A) Tabulky skupin a program turnaje najdete na webu projektu www.e-liga.cz.