Na virtuálním trávníku pro charitu. Ligoví fotbalisté si zahrají FIFU

„Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou,“ uvedl v tiskové zprávě Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

„Současně díky turnaji máme možnost na dálku pomoci. Vítězný hráč zajistí pro svůj klub možnost určit dětský domov či domovy, do kterých z Nadačního fondu LFA Zelený život poputují prostředky na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek,“ dodal.



Turnaj DATART e:LIGA Challenge se bude hrát dva týdny od této soboty a zapojí se do něj 12 z 16 prvoligových klubů.



V první fázi turnaje se hráči střetnou v základních skupinách, nastoupí proti sobě dvakrát ve dvou hracích dnech. Nejlepší dva ze tříčlenných skupin postoupí do klasického play off, které bude na dva vítězné zápasy. Všechna utkání budou k vidění na ligových sociálních sítích nebo na webu projektu www.e-liga.cz.

Vybranými hráči jsou Lukáš Provod (Slavia), Matouš Trmal (Slovácko), Lukáš Železník (Opava), Lukáš Bartošák (Zlín), Karel Knejzlík (Liberec), Jan Matoušek (Jablonec), Vít Beneš (Olomouc), Jan Kopic (Plzeň), Lumír Číž (Ostrava), Jakub Nečas (Bohemians) a Patrik Žitný (Teplice).

Účastníci turnaje se utkají na konzolích PlayStation v posledním vydání populární FIFY, kterou ve volném čase mnozí ligoví fotbalisté hrají.

„Jsem rád, že LFA přišla s touto myšlenkou. Všechny nás trápí, co se děje kolem nás a věřím, že se u turnaje zabavíme nejen my, ale že nabídneme i trochu pozitivní energie všem fanouškům. Když už jim nemůžeme předvést nic na trávníku, pokusíme se o to aspoň online,“ říká olomoucký kapitán Vít Beneš, který patří mezi nejnadšenější hráče fotbalových simulací.