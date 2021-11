Ligové kluby na scénu. Největší český turnaj ve hře FIFA startuje už potřetí

Hrát se bude FIFA 22, nejnovější vydání tradiční značky od EA Sports, a to výhradně na nejnovějších konzolích PlayStation 5.

Prize money třetí sezony má celkovou hodnotu 150 tisíc korun.

Od neděle 21. listopadu se začíná kvalifikací, kde se v několika turnajích budou hledat budoucí reprezentanti klubů, které nemají vlastní soupisku hráčů. Jedná se o Hradec Králové, Mladou Boleslav a České Budějovice.

e:LIGA Největší česká soutěž ve videohře FIFA 22 pokračuje třetím ročníkem a zabojovat o prize money v celkové výši 150 tisíc můžou i hráči z řad nadšenců. Registrace je otevřena na stránkách www.e-liga.cz

Zbylých třináct prvoligových celků svá esportová oddělení už dávno má a vysílá do e:LIGY své nejšikovnější profesionální hráče počítačových her.

Třetí ročník turnaje, který je jako jediný z Česka součástí nadnárodního systému Global Series pro ty nejlepší z nejlepších, se nově odehraje v dlouhodobém formátu.

Od 30. listopadu do 8. března je na programu patnáct kol systémem každý s každým a z tabulky vzejde nasazení do následného play off.

„Věříme, že každé ligové kolo nabídne fanouškům kvalitní a vyrovnané zápasy. Do závěrečného play off sice postoupí všech šestnáct klubů, ale konečné umístění po základní části bude hrát významnou roli pro nasazení v pavouku, takže motivace všech účastníků po celou dobu základní části je zajištěna,“ řekl Štěpán Hanuš, tiskový mluvčí LFA.



O mistrovském titulu se rozhodne v neděli 22. března, zápasy z vybraných kol bude LFA vysílat na svých kanálech.

Minulou sezonu virtuálního fotbalu ovládly Pardubice, které reprezentovali Miki a seron001. V přenosu na obrazovkách ČT Sport zdolali zástupce Slavie Praha, jimiž byli DRMi10 a CptKubajz.