Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

Mezi trenéry zopakoval vítězství za duben kouč David Horejš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku. Výsledky dnes v tiskové zprávě zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.
V květnu se v nejvyšší soutěže odehrálo kompletních pět kol nadstavby. Chaloupek po zranění z půlky dubna zasáhl do čtyř zápasů skupiny o titul a čtyřikrát v nich skóroval. Výrazně tak Slavii přispěl k obhajobě titulu.
Třiadvacetiletý stoper dal v ročníku celkem osm gólů, lepší byl z obránců jen plzeňský Dávid Krčík s 12 trefami. Chaloupek se připravuje s českou reprezentací na srazu před mistrovstvím světa v Severní Americe. V hlasování za květen předčil klubového spoluhráče a dalšího reprezentanta Davida Juráska a hradeckého Ondřeje Mihálika.
„Votroci“ si zajistili konečné čtvrté místo v tabulce a poprvé od sezony 1995/96 i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně v 2. předkole Konferenční ligy. Kolo před koncem o tom Hradec Králové rozhodl výhrou 3:1 nad již jistým mistrem Slavií.
Devětačtyřicetiletý Horejš ve finálové trojici ankety mezi trenéry zdolal sparťanského Briana Priskeho a teplického Zdenka Frťalu.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepšího hráče i kouče za celou sezonu.