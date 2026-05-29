Chance Liga 2025/2026

Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

  12:40
Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek.

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mezi trenéry zopakoval vítězství za duben kouč David Horejš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku. Výsledky dnes v tiskové zprávě zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.

V květnu se v nejvyšší soutěže odehrálo kompletních pět kol nadstavby. Chaloupek po zranění z půlky dubna zasáhl do čtyř zápasů skupiny o titul a čtyřikrát v nich skóroval. Výrazně tak Slavii přispěl k obhajobě titulu.

Třiadvacetiletý stoper dal v ročníku celkem osm gólů, lepší byl z obránců jen plzeňský Dávid Krčík s 12 trefami. Chaloupek se připravuje s českou reprezentací na srazu před mistrovstvím světa v Severní Americe. V hlasování za květen předčil klubového spoluhráče a dalšího reprezentanta Davida Juráska a hradeckého Ondřeje Mihálika.

„Votroci“ si zajistili konečné čtvrté místo v tabulce a poprvé od sezony 1995/96 i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně v 2. předkole Konferenční ligy. Kolo před koncem o tom Hradec Králové rozhodl výhrou 3:1 nad již jistým mistrem Slavií.

Devětačtyřicetiletý Horejš ve finálové trojici ankety mezi trenéry zdolal sparťanského Briana Priskeho a teplického Zdenka Frťalu.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepšího hráče i kouče za celou sezonu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
