Jak do pohárů, když se nedohraje. UEFA by preferovala aktuální tabulku

Slavia do 3. předkola Ligy mistrů, Plzeň by do boje o Champions League vstoupila už o kolo dřív.

Jablonec, Baník Ostrava a Liberec by šly do kvalifikace o Evropskou ligu.

I tak by mohlo vypadat účastnické obsazení českých klubů v příštím ročníku evropských pohárů.

Pokud by situace v souvislosti s pandemií koronaviru nedovolila aktuální sezonu dohrát včetně domácího poháru, vycházelo by ze současné tabulky po čtyřiadvaceti kolech. Navíc ještě zohledněné o odložené utkání Teplice - Liberec, které odehrály jen třiadvacet utkání.

Liberec by v pořadí před Mladou Boleslav a Slovácko posunul výpočet průměru bodů na utkání, který má ze všech tří týmů nejvyšší.

Pozor, je to jen teorie, jedna z možností. Ke skutečnosti je zatím daleko. Pokud by to tak bylo, na poháry by nedosáhla momentálně devátá Sparta, která má v současnosti po Plzni druhý nejlepší pohárový koeficient.

Když zástupci jednotlivých asociací a UEFA v úterý jednali prostřednictvím videokonference, od španělské strany padl návrh, aby se v případě účastnických míst do pohárů zohlednil klubový koeficient.

Proto, aby do Champions League mohlo Atlético Madrid, jeden z nejúspěšnějších pohárových týmů posledních pěti let. Po přerušení soutěží je totiž ve Španělsku až šesté. Pokud by se La Liga nedohrála a vedení soutěže by trvalo na aktuální tabulce, jak už oznámilo, pro Atlético by to znamenalo jen kvalifikaci o Evropskou ligu.

Na čtvrtečním jednání výkonného výboru UEFA však tento plán neměl velkou podporu. „Je zřejmé, že rozhodujícím faktorem by měla být aktuální sezona,“ píše BBC.

Oficiální vyjádření UEFA však není k dispozici. Jednotlivé asociace se víc dozvědí v pátek během videokonference s vedením sdružení Europa Leagues, které na jednání výkonného výboru UEFA bylo přizváno.

UEFA může své stanovisko doporučit, ale národní asociace se jím řídit nemusí.

Vedení evropského fotbalu dosud apelovalo na jednotlivé ligy, aby přerušenou sezonu určitě dokončily, pokud to situace v zemi aspoň trochu dovolí.

Nově však už UEFA na jednotlivé svazy netlačí, protože potíže se šířením koronaviru jsou v každé zemi jinak velké.

Znamená to fakt, že i Belgie, která sezonu ukončila už 2. dubna, byť zatím verdikt nebyl definitivně stvrzen, se nemusí obávat, že by její kluby v příštím ročníku evropských pohárů chyběl.

O předčasném ukončení sezony se žhavě mluví v Nizozemsku, kde tamní vláda nechce do září fotbalové zápasy dovolit.

Jinde zůstává prioritou sezonu dokončit včetně Česka, Německa či Anglie. V Polsku se má začít dokonce už v druhé polovině května.

Datum, kdy by se mohla rozběhnou Fortuna liga, je 8. června. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však řekl, že si dovede představit i dřívější start, záleží na vývoji pandemie.

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) je nakloněno dohrání sezony. Pokud by to nešlo, o nasazení do pohárů ale i například o konečném pořadí, sestupu atd. by se muselo jednat. Soutěžní řád totiž nepamatuje na situaci, že by se soutěž nedohrála.

Během řešení se může řídit doporučením UEFA, Europa Leagues či vlastním plánem, případně rozhodnutím většiny soutěží na kontinentu.