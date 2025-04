V tělocvičně základní škole Břečťanová v pražských Záběhlicích je zhruba stovka žáčků a žákyň. Někdo přišel v dresu Slavie, jiný se slávistickou kšiltovkou či šálou, další s míčem a fixou... No, kdo z vás by nechtěl mít na balonu podpis ligového fotbalisty?

„To já si nechám podepsat kecky,“ hlásí mládežník v bílé mikině. Narazíte tu i na děvče, které má na sobě hokejový dres Slavie se jmenovkou Holík a v ruce českou vlajku. A také na klučinu ve sparťanské mikině, který se neochvějně posadil do první řady.

Liga do škol Projekt Ligové fotbalové asociace (LFA) funguje třetím rokem. Objíždí základní školy po celé republice a dětem přibližuje svět ligového fotbalu v čele s hráči. ZŠ Břečťanová byla pátou zastávkou letošní sezony.

Děti nejprve naladil svými triky Honza Veber, mistr světa ve freestyle footbagu a moderátor akce. Poklábosil s malými diváky o tom, jak dlouho už se fotbalová liga v Česku vlastně hraje a kolik je v ní klubů.

A pak už špunti poslouchali vyprávění slávistů. Jak kdysi začínali, co je pro fotbalový růst klíčové....

„Je za tím hodně dřiny, hodně tréninků, ale stojí to za to. Pro mě je každý den, kdy můžu být na hřišti, zážitek,“ říká Vorlický, jenž je po čtvrté operaci kolene a věří, že odjede s týmem v červnu na soustředění.

„Třeba tohle je super akce pro děti i pro nás. Fajn zpestření, které mě dobíjí, a uvědomuju si, že jsem pořád ještě fotbalista.“

Vasil Kušej, Lukáš Vorlický a Štěpán Chaloupek na akci LFA Liga do škol

A pak už skrz houf rukou létaly otázky: Kdo je váš fotbalový vzor? Kolik jste dali gólů? Z jakého jste měli největší radost? Chtěli byste vyměnit trenéra?

Reakce se dala předpokládat. Samozřejmě že ne! Vždyť kouč Trpišovský vede se Slavií ligu o 13 bodů a pádí za titulem i Ligou mistrů. „Skvělý trenér. A to jsem si myslel, že lepšího než byl v Atalantě Bergamo Gian Piero Gasperini už nepotkám,“ prohlásil Vorlický.

Další záludný dotaz vyslal chlapec ve sparťanské mikině: Přestoupili byste do jiného klubu, jen kdybyste tam vydělávali víc? „Jsem v nejlepším klubu v Česku, jiné bych odmítl. Ale třeba Premier League by mě lákala,“ culil se Chaloupek.

Kušej si na rozdíl od mladšího parťáka vyzkoušel i angažmá v Německu, konkrétně v Drážďanech a Innsbrucku. „Párkrát jsem se peněz vzdal, jen abych mohl hrál fotbal. To je nejvíc, chci mít z fotbalu radost.“



A radost teď jistě má. V posledních dvou ligových zápasech dal čtyři góly. Navrch se v květnu stane poprvé tátou, s partnerkou Kristýnou čekají dcerku.

Co odpověď, to potlesk a nadšení. A co teprve, když si hráči začali čutat do obřího míče. Pak už přišlo na řadu vyhlášení vítězů. Tři nejlepší dotazy si vysloužily odměnu. Slávistickou šálu.

„Teď mám dvě, takže jednu dám kamarádovi,“ plánoval nadějný fotbalista Daniel. Hraje za pražskou „čafku“, fandí Slavii a v oblibě má Zafeirise a právě Kušeje.

Červenobílou šálu si vysloužil i sparťan z první řady. „Heej, dej mi ji, dej mi ji! K čemu zrovna tobě bude?“ žadonili ostatní. Marně.

Pak už spěchali do řady pro fotku a podpis. Rušno bylo i u kameramana: „Prosím, můžu taky něco říct? Můžu být taky v televizi?“

Tři nejlepší dotazy byly odměněny. Děti dostaly od hráčů slávistickou šálu.

„Z výzkumů víme, že fanouškovství vzniká často do 14 let věku dítěte. Na LFA chceme oslovovat právě ty nejmenší, proto cestujeme s ligou po školách a vysvětlujeme, co je soutěž zač a lákáme na stadiony,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA, jenž na akci nechyběl.

„Jsme rádi, že náš projekt Liga do škol podporují také kluby a posílají nám své hráče. Bez nich by to nebylo ono.“

Společná fotka na závěr nesmí chybět. „Snad někdy příště v Edenu, Vasile!“ zamrká klučina v brýlích. Tak ještě poslední podpis na bílou kecku a hurá na oběd.

Mimochodem, v jídelně se podávala vepřová pečeně s bramborem a fazolovými lusky, nebo bramborové šišky se strouhankou.

Hlavní téma nad plnými talíři však bylo jasné: fotbal.