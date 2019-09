Sparťan Kozák: Nemůžeme to vzdát, musíme věřit. A taky něco změnit

Konečně dal gól doma na Letné. Ale stejně jako před třemi týdny v Mladé Boleslavi (3:4) jeho trefa k vítězství nepomohla.

V neděli večer Sparta po bláznivém průběhu remizovala s Olomoucí 3:3. „Je to těžký, v Boleslavi jsme zažili podobnou situaci,“ poznamenal třicetiletý Kozák.

Co s tím?

Musíme se oklepat a jít dál, i když to říkáme každý týden. Ale jiná cesta není. Nemůžeme to vzdát, musíme věřit. A taky musíme něco změnit, abychom nedostávali tolik gólů.

Proč hodně inkasujete? Je to už psychický problém těch hráčů, kteří neustále dělají chyby?

Těžko říct, důvodů je hodně. Ale rozhodně defenzíva není starostí jen čtyřech obránců, ale všech jedenácti lidí na hřišti. Musíme bránit u sebe, být kompaktní, ale to my neplníme. Pak přicházejí individuální chyby a všechno se nabaluje.

Naopak dali jste tři góly, dvakrát trefili břevno, jednou tyč, měli i další šance. Za ztrátu bodů s Olomoucí může i mizerná koncovka.

Síla dopředu tam je, ale všichni, kteří útočí, musí zapnout dozadu. Pořád jsme u toho, obrana je základ. Na tom musíme pracovat nejvíc. Nemůžeme si myslet, že budeme dávat pět gólů za zápas. Které mužstvo na světě vyhrává pět čtyři? Ano, gólů jsme mohli dát víc. Ale musíme začít od defenzívy, radši vyhraju jedna nula než pět čtyři.

Že musíte hrát zezadu, to si říkáte před každým zápasem?

Snažíme se hledat nejlepší varianty. To, co nám nejvíc pomůže. Ale nefunguje nám víc věcí. Bránit musí všichni. Stačí, když se jeden zapomeneme, pak se to těžko řeší. Soupeři nám dají gól z každé šance, o to víc musíme být pozorní. Ale my jim ještě pomáháme, chyby se hromadí.

Po osmi kolech výrazně ztrácíte nejen na Slavii, ale také na Jablonec či Plzeň. O co teď Sparta hraje?

Chceme, aby se z nás stal silný tým. Sice to vypadá, že je to nemožné, ale my tomu věříme. Musíme makat, něco změnit, abychom těžkou situaci zvládli.

Vnímáte, že ligová špička vám uniká?

Když budeme ztrácet, nemá cenu se dívat na špičku. Musíme se dívat na sebe. Samozřejmě, už je odehráno osm kol. Musíme věřit, sílu máme. Až to půjde, můžeme se bavit o tom, že budeme na něco útočit. Teď se hlavně musíme zvednout.

Po reprezentační přestávce hrajete ve Zlíně, máte první Slavii a pak hrajete v Plzni. Cítíte, že pak může být ještě hůř?

Slavia, samozřejmě těžký soupeř. Ale my se musíme vážně dívat hlavně na sebe a zlepšit se.