Sparťan Kozák: Byla na nás trochu deka, už jsme se potřebovali odrazit

Potřeboval ho i Kozák. V úvodu sezony šance zahazoval, Sparta ztrácela body.

V předchozích jedenácti startech skóroval jen dvakrát, ale góly v Mladé Boleslavi ani s Olomoucí vítězství týmu nepřinesly.

Až v sobotu večer proti Karviné se mohl radovat.

První gól dal v úvodu ve skluzu po přihrávce Hložka. Druhý krátce po pauze levačkou po náběhu za obranu, při třetím jen nastavil nohu do Hložkovy precizní přihrávky před odkrytou bránu.

„Po těch dvou porážkách se Slavií a v Plzni jsme se už potřebovali odrazit,“ řekl Kozák.

Nemluvil v euforii, z hattricku nic zvláštního nedělal. Ale bylo na něm poznat, jakou má radost především z výkonu mužstva a jasného vítězství.

„Kluci mi to dobře dali, dvakrát Hložan, jednou Hašan. Cítil jsme se stejně jako jindy, ale tentokrát se mi povedlo ty góly dát.“

Před deseti dny přispěl gólem k postupu do osmifinále českého poháru přes Jihlavu (2:1), v Plzni se neprosadil, proti Karviné střelecky zářil.

„Vnitřně jsem byl nespokojený, ale pořád jsem věřil, že to přijde, že přece góly dávat umím,“ poznamenal.

Věřil mu i trenér Václav Jílek. I když se Kozák někdy trápil, i když góly nestřílel, pořád nastupoval, byť třikrát jako náhradník.

„Pro každého hráče je důvěra důležitá. Já se soustředil na svůj výkon a abych mužstvu pomohl. Mohl jsem předtím dát víc gólů, to vím. Ale to je pryč, nemá cenu se v tom šťourat, jdeme dál,“ zdůraznil Kozák.

„Jsem rád i za něj,“ řekl trenér Jílek. „Vidím, co všechno fotbalu dává a jak se mu nedařilo. Doufám, že dnes to byl ten pravý impulz pro něj i pro mužstvo. Ale moc dobře si uvědomuju, že je zapotřebí to potvrdit v dalších zápasech.“

Kozákovi pomohlo i štěstí. Když proti Karviné v 50. minutě zvýšil na 2:0, pomezní odmával ofsajd. Pak se dvě minuty čekalo, než videoasistent verdikt změní. Byla to hodně těsná situace.

„Doufal jsem, že jsem v ofsajdu nebyl. Přišlo mi, že v době přihrávky jsem vybíhal za obráncem.“

Gól na 2:0 byl pro Spartu zásadní, soupeře zlomil. „Sice jsme vedli už po půli, ale tu jsme ideálně neodehráli. Byli na nás trochu deka. Ale po půli bylo vidět, jak jsme odhodlaní, trpěliví.“

Pro Kozáka to byl kalendářním roce 2019 druhý hattrick. Takřka celou kariéru strávil v zahraničí, českou ligu hraje teprve od letošního února.

V dubnu ještě za Liberec proti Slovácku proměnil tři penalty. „To byla spíš kuriozita,“ zavzpomínal se smíchem. „Tři góly jsou pěkné, ale hlavní je, že pomohly k vítězství.“