Bývalý reprezentant Kozák je zpět v české lize, bude hrát za Slovácko

Slovácko bude jako vítěz českého poháru hrát 3. předkolo Evropské ligy. Trenér Martin Svědík se ale zatím spíše vyrovnává s odchody opor: útočník Jurečka posílil Slavii, záložník Lukáš Sadílek už trénuje se Spartou.

Klub nyní vyjednal příchod Libora Kozáka, který by měl zvýšit konkurenci v útoku a pomoct v pohárových bojích. V sezoně 2012/13 se s deseti góly stal nejlepším střelcem Evropské ligy.

„Byl tam zájem z obou stran, takže jsme se dohodli celkem rychle. Slovácko hraje poslední dva roky tam kde hraje, do toho navíc může nakouknout do pohárové Evropy. Ty ambice tam jsou jak ze strany Slovácka, tak i pro mě. Jsem rád, že se to uzavřelo a je čas se na soutěže připravit,“ řekl Kozák pro klubový web.

Za sebou už má 33letý útočník zajímavá angažmá. V Itálii hrál za Lazio, Brescii nebo Livorno, působil také v anglické Aston Ville. Do české ligy se vrátil v lednu 2019, kdy ho angažoval Slovan Liberec. Po půlroce se přesunul na Spartu, kde strávil dva roky.

Uplynulou sezonu odehrál za maďarský Puskás Akadémia, kde ve 29 zápasech zaznamenal 5 branek a 4 asistence. Na svém kontě má také 9 reprezentačních startů a dva góly.