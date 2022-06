Zásadní byl zájem trenéra Svědíka, říká Kozák o přestupu do Slovácka

„Zatím se rozkoukávám. Hlavní bude zvládnout přípravu, dobře se nachystat,“ vnímá 33letý forvard se zkušenostmi z italské Serie A nebo anglické Premier League.

Po odchodu Jurečky budou ve Slovácku všichni čekat, že okamžitě začnete střílet góly. Jste připravený na tlak?

Vím, že očekávání budou, ale zatím jsem to neřešil. Všude, kam přijde útočník, se od něho góly očekávají. Byly doby, kdy se mi nedařilo. Může se to stát, ale vždycky se to dříve nebo později prolomí.

Zmiňovaný Libor Došek se na „stará kolena“ ve Slovácku prostřílel do Klubu ligových kanonýrů. Je to pro vás inspirace?

Tak daleko se nedívám. Kladu si bližší cíle. Samozřejmě chci dávat góly. Ale musím začít postupně. Domluvili jsme se na rok s tím, že pak uvidíme. Z Liberce a ze Sparty jsem odcházel spokojený, ve Slovácku bych chtěl přidat ještě více branek.

Váš transfer do Slovácka byl překvapením. Z kolika nabídek jste vybíral?

Nějaké byly, ale když to shrnu po všech stránkách, tak mi vycházelo nejlépe Slovácko. Chtěl jsem naskočit do přípravy než vyčkávat. Jednání byla velice rychlá a férová. Zásadní byl zájem trenéra Svědíka. Má tady silnou pozici, výsledky mluví za vše.

Jak velkou roli hrála účast Slovácka v 3. předkole Evropské ligy?

Je to velké lákadlo. I pro Slovácko. Loni vypadlo v penaltovém rozstřelu, teď má velkou šanci dostat se do skupiny. I když soupeři v této fázi kvalifikace budou všichni silní.

Připomněl vám někdo, že jste byl s Laziem Řím nejlepším střelcem Evropské ligy?

Nebavili jsme se o tom. Chtěl bych na to navázat, bylo by to pěkné. Ale už je to dávno, historie.

V Maďarsku jste skončil po jedné sezoně. Nebyl jste tam spokojený?

Má to dvě strany. Čekal jsem od sebe více gólů (5), i když jsem – až na závěr – docela hrával. Celou sezonu mi drželo zdraví, což je pozitivní věc. Ale je tady nová výzva. Vím, že góly střílet umím. Jenom to v sobě zase najít a ukázat.

Trenér Svědík vyžaduje od útočníků nejen góly, ale také komplexní výkon včetně napadání.

I proto bude důležité se nachystat. Z nuly to nepůjde. Je mi jasné, že to nebude o vyklusávání zpátky, že útočník je první bránící hráč.

Bavili jste se o vaší pozici v týmu?

Musíme si sednout. Co bude trenér Svědík vyžadovat, to se budu snažit plnit. Vím, že má vysoké nároky. Pro mě jen dobře, že to bude v přípravě tvrdé. V sezoně bude hodně zápasů.

Jak jste vnímal Slovácko jako soupeř?

Za poslední roky je vidět na výsledcích i předvedené hře, že to ve Slovácku funguje. To jsem také zohlednil, když jsem kývl na jeho nabídku. Mužstvo s trenérem jsou sehraní. Vědí, co chtějí hrát. Potrápili všechny špičkové týmy a vítězství v poháru potvrdilo, že klub jde dopředu. Bylo by fajn naskočit do rozjetého vlaku, být prospěšný týmu.

Překvapilo vás, že Slovácko se drží druhou sezonu v řadě na špici?

Už když jsem odcházel ze Sparty do Maďarska, bylo zjevné, že tým šlape. Je za tím spoustu práce a dřiny.

Uvítal jste, že se vracíte na východ republiky?

Za posledních patnáct let jsem nejblíže Opavě, kde jsem se narodil. Ale to nebylo rozhodující. Na prvním místě byla sportovní stránka věci.

Takže vám nevadí, že budete bydlet v menším městě?

Když jsem nad tím uvažoval, to bude velká změna. Hrával jsem ve velkých a často i v hlavních městech. Ale to bude v pohodě. Najdu si bydlení v okolí. Z Opavy je to více než hodinu a půl a velké dojíždění nemám rád.