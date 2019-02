Návrat domů po deseti letech. Bývalý reprezentant Kozák posílil Liberec

Lazio Řím, Aston Villa, Bari, Livorno a teď Liberec.

Téměř dvoumetrový forvard přichází jako volný hráč, minulý týden se v Livornu domluvil na ukončení smlouvy. Za svými novými spoluhráči vyráží na soustředění do Turecka.

Opavský odchovanec, který se do Itálie vydal ještě jako dorostenec, se do vlasti vrací po deseti letech.

„S Liborem jsem byl osobně v kontaktu už asi minimálně dva týdny. Dotahovaly se věci, Libor potřeboval rozvázat smlouvu s Livornem. Do pátku tam byl v tréninkovém procesu, nemá žádné tréninkové resty,“ řekl pro klubovou televizi liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Liberec je po podzimu sedmý s pětibodovou ztrátou na šestý Zlín. V devatenácti zápasech dal jen sedmnáct branek, méně má už jen poslední Dukla.

„Libor viděl u nás perspektivu. Hlavně doufám, že jeho příchodem jsme přivedli dobrého českého hráče, kvalitního útočníka, který nám pomůže, abychom se v tabulce dostali výš,“ poznamenal Hornyák.

Slibně se rozvíjející kariéru kazila Kozákovi zranění, především zlomenina pravého bérce, kterou mu v Aston Ville způsobil na tréninku frustrovaný spoluhráč Cieran Clark a lékař následně zkazil operaci i léčbu.

Libor Kozák narozen 30. května 1989

odchovanec Opavy kariéra: Lazio Řím (2008 až 2013), Brescia (2009 až 2010 hostování), Aston Villa (2013 až 2017), Bari (2017 až 2018), Livorno (2018 až leden 2019), Liberec (2019 až ?) reprezentace: 8 zápasů, 2 góly

Kvůli tomu Kozák přišel o rok a půl kariéry. „Clark se mi omluvil, ale já to neakceptoval. Ani jsem ho nechtěl vidět, nevnímal jsem ho. Někde uvnitř cítím, že nikdy nepřijmu, co mi udělal. Pro něj to byl jeden skluz. Pro mě kus života, kdy jsem nemohl dělat, co mě živí,“ líčil Kozák nedávno v rozhovoru pro server bezfrazi.cz. „Nedokážu přijmout něco tak nepochopitelného, jako byl jeho zákrok. Jak může někdo při tréninku zlámat spoluhráčovi nohu…“

Za Lazio odehrál v italské lize 58 utkání a dal deset branek. Dalších jedenáct přidal v Evropské lize, v ročníku 2012/2013 byl s deseti góly jejím nejlepším střelcem.

V Aston Ville měl výborný úvod, ale po půl roce v lednu 2014 utrpěl zlomeninu holení a lýtkové kosti. Hrát začal až na podzim 2015 a to jen za rezervu. V lednu si ho kouč Remi Garde vytáhl do áčka, nasadil do čtyřech zápasů, ale pak si Kozák poranil kotník. Celkem v Premier League naskočil do osmnácti zápasů a dal čtyři branky.

Po sestupu Aston Villy do druhé ligy téměř vůbec nenastupoval, v létě 2017 se vrátil do Itálie do druholigového Bari. Loni v létě zamířil do Livorna. Na podzim 2018 zasáhl do devíti duelů, neskóroval.

Do národního mužstva patřil za trenéra Michala Bílka v roce 2013, v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2014 se trefil v Itálii, ale porážce 1:2 nezabránil. Češi ztratili reálnou šanci na postup a Bílek rezignoval.

Liberec zároveň testuje belgického záložníka Jasona Bourdouxheho, který zasáhl už do středečního duelu proti Neftči Baku. Sedmadvacetiletý hráč patří nizozemskému Emmenu, za který však v této sezoně neodehrál ani jeden ligový zápas.