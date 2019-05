Sparta bere Kozáka. Zkušený útočník podepsal smlouvu na dva roky

V úterý dopoledne dostal po pěti a půl letech pozvánku do fotbalové reprezentace, odpoledne na deštivé Letné pózoval ve sparťanském dresu. Velký den Libora Kozáka, který ve čtvrtek oslaví třicáté narozeniny.

„Příchod do Sparty pro mě představuje obrovskou motivaci, moc se na tohle angažmá těším,“ prohlásil Kozák, o kterého se zajímala také Slavia. „Když mi Tomáš Rosický představil, co se tady snaží sestavit za tým, byl jsem odhodlaný sem jít,“ dodal pro klubový web.

„Libor je velká osobnost, pracovitý a týmový hráč, velmi zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně. Mladí se od něj mohou učit, jsem moc rád, že se stal posilou Sparty,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Kozák je druhou letní sparťanskou posilou, už před týdnem klub oznámil příchod norského krajního obránce Andrease Vindheima z Malmö.



Odchovanec Opavy se v lize ukázal až před třicítkou, kdy se vrátil ze zahraničí. Do ciziny odcházel už jako dorostenec, hrál za Lazio Řím, Aston Villu, Bari a Livorno.



Jeho slibně rozvíjející kariéru však brzdily zdravotní problémy, především zlomenina holenní a lýtkové kosti, kterou mu v Anglii způsobil na tréninku spoluhráč Ciaran Clark.



V Aston Ville měl přitom Kozák výborný úvod, kvůli vážnému zranění ze začátku roku 2014 a následné problematické léčbě ovšem začal znovu hrát až na podzim 2015.

V dalším roce si ho francouzský kouč Remi Garde vytáhl do áčka, nasadil do čtyř zápasů, po nichž si Kozák pro změnu poranil kotník. Celkem v Premier League naskočil do osmnácti zápasů a dal čtyři branky.

V Itálii se mu dařilo víc. Jako neznámý mladík z Česka se prosadil v Laziu Řím, za tým z hlavního města odehrál 58 zápasů a nasázel deset branek. Dalších jedenáct přidal v Evropské lize a v sezoně 2012/13 byl dokonce jejím nejlepším střelcem.

Po angažmá v Birminghamu se na Apeninský poloostrov vrátil a působil ve druholigových klubech. V lednu 2019 se vrátil do Česka, kde dal před Jabloncem přednost Liberci, který mu nabídl půlroční smlouvu. Do Sparty tak míří jako volný hráč.

„Libor ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, jaký je bojovník. Má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme,“ doplnil Rosický.