Kozák si zvyká na zimu a je zvědavý na ligu. Svůj střelecký cíl utajil

V Liberci Kozák po deseti letech strávených v cizině poprvé viděl hromady sněhu.

„Zjistil jsem, že všechny moje boty jsou napůl letní, což mi ve sněhu dělalo problémy. Přechod do zimy pro mě byl těžký, ale to je prkotina, hlavní je, abych na jaře týmu pomohl svými góly,“ říká bývalý reprezentační útočník, jehož kariéru před pár lety zabrzdila těžká zlomenina nohy.

Jak si v Liberci zvykáte?

Kluci i lidi v klubu mě přijali velice dobře. Jsem moc rád, že jsem s týmem mohl být na soustředění v Turecku. Člověk je tady nový a takhle pozná spoluhráče líp. Zvykání na nové prostředí je za mnou, teď je potřeba to přenést na hřiště a připravit se na sobotní zápas s Příbramí.

Co vás vlastně vedlo k rozhodnutí vrátit se do Čech?

Po dvou sezonách v Itálii jsem hledal další možnosti a po deseti letech mě to táhlo domů. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím v Čechách.

Prý jste byl jen malý krůček od angažmá v Jablonci. Co nakonec převážilo pro Liberec?

Zájem z Jablonce byl, to můžu potvrdit, ale Liberec byl nejkonkrétnější, trenér mě opravdu chtěl a cítil jsem skutečný zájem mě podepsat. Takže to nakonec byla jasná volba.

Bylo pro vás důležité, že Liberec souhlasil se smlouvou jen na půl roku?

Ano, i to hrálo určitou roli. Liberec mi vyšel ve všem vstříc. Nikdo neví, co bude v létě. Teď je nejdůležitější, abych ten půlrok v Liberci dobře zvládl a s týmem se nám něco povedlo. V létě si s vedením klubu sedneme a uvidíme, co dál.

Máte toho dost za sebou, českou ligu jste ale ještě nikdy nehrál. Jak se těšíte na premiéru?

Jsem hodně zvědavý. V české lize sice budu hrát poprvé, ale fotbal je jen jeden. Věřím, že mi to půjde.

Útočník Libor Kozák přijímá míč na tréninku fotbalistů Liberce na soustředění v Turecku.

V kabině jste nejstarší hráč. Počítáte s tím, že byste měl tým z téhle pozice vést?

Nejstarší? To je pro mě taky premiéra, to se mi ještě nestalo. Je to nezvyk, ale těším se, bude to další zkušenost. Kluci v kabině jsou v pohodě a já se budu snažit přinést jim nějaké zkušenosti a pomoct týmu.

Deset let jste hrál v zahraničí. Musíte si hodně zvykat na český styl hry?

Změna to pro mě určitě byla. Hra je tady jiná, věci okolo fotbalu taky, ale pořád jsem Čech a dobře znám zdejší mentalitu, takže to nebyl až tak velký skok, jako když jsem šel poprvé do zahraničí. V prvním ligovém zápase pro mě bude všechno nové a nějakou chvíli si asi budu muset zvykat, ale nebojím se, že bych se neadaptoval.

Liberec je sedmý v tabulce. Jak hodnotíte kvalitu mužstva?

Mužstvo je mladé a má obrovský potenciál. Odehrál jsem tři přípravné zápasy a je vidět, že kvalita tady je. Kluci jsou běhaví, mají obrovskou chuť a bojují. Možná nám v některých zápasech budou chybět zkušenosti, ale s tím je třeba počítat. Já se budu snažit pomoct týmu, jak jen to půjde.

Jste před premiérou nervózní?

Určitě, lhal bych, kdybych řekl, že jsem úplně v pohodě. Vím, že se ode mě hodně čeká, ale i já mám od sebe velká očekávání. Nějaká nervozita před prvním zápasem v české lize je, ale nějak moc si to neberu. Hlavně doufám, že vstoupíme do jara dobrým výsledkem.

Liberec chce zabojovat o první šestku a poprat se o poháry. Kdo podle vás budou jeho největší soupeři?

Do konce ligy je ještě jedenáct kol, to je hodně. Nemůžeme se koukat na ostatní, ale hlavně na to, abychom sami dělali body. Teprve před posledními koly můžeme začít přemýšlet o tom, s kým si to rozdáme.

Útočník Libor Kozák (v popředí) na tréninku fotbalistů Liberce na soustředění v Turecku.

Všichni si od vás slibují hlavně góly. Máte nějaký plán, kolik byste jich chtěl na jaře nastřílet?

Samozřejmě. Mám rád konkrétní cíle, takže v hlavě nějaké číslo mám, ale nechám si to pro sebe. Nerad se o takové věci dělím. Můžu ale jednoznačně říct, že i já si přeju, abych Liberci pomohl svými góly.

Bude jich devět, když máte na dresu devítku?

To by bylo pěkné. Uvidíme.