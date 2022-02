Plzeňský styl mi vyhovuje, těší posilu obranných řad Holíka

„Jsem rád, že přišel Holík. Díky tomu se na krajích zvedne konkurence, která nás může posunout o kousek dál. Za chvíli se uzdraví Řezník a budeme mít tři velice dobré krajní obránce,“ liboval si kouč Michal Bílek.

I samotného Holíka šance potěšila. Před týdnem v Českých Budějovicích oblékl plzeňský dres poprvé, to když odehrál kompletní druhý poločas. Nyní z toho při domácí premiéře bylo kompletních devadesát minut.

„V tomhle stylu hraju hodně nahoře, takže mi to vyhovuje. Mám rád útočení, takhle jsem spokojený,“ vykládal třiadvacetiletý obránce na pozápasové tiskové konferenci novinářům.

Na západ Čech dorazil na hostování z Jablonce, kde bojoval o záchranu. Rázem jej čeká bitva o příčky nejvyšší, možná i o titul.

„Určitě je to příjemná změna. Na druhou stranu to ale není tak, že bych utíkal. Neodcházelo se mi úplně lehce, když byla v Jablonci taková situace. V Plzni je to však něco jiného,“ přemítal někdejší reprezentant do 21 let.

Úplný debut v novém působišti prožil Matej Trusa. Mladý útočník, kterého Viktoria koupila ze Zemplínu Michalovce, šel do hry půl hodiny před koncem. V jedné zajímavé příležitosti promáchl, technickou střelu z hranice pokutového území pak poslal nad horní tyč.

„Je to nepříjemný hráč, hodně rychlý, má dobré zakončení. Trénuje dobře, říkal si o šanci. Je to kluk hlavně pro budoucnost,“ popisoval Trusu trenér Bílek.

Poprvé v české lize nastoupil také gólman Marián Tvrdoň, jenž musel nahradit zraněného Jindřicha Staňka.