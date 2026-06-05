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Liberecký stadion na prodej? Majitel Slovanu zvažuje jeho odkup od města

Michael Havlen
  9:52
Plány na převod stadionu U Nisy z majetku města na Slovan Liberec dostávají jasnější obrysy. Už brzy by se tento bod měl dostat na program jednání zastupitelstva. O tom, že prvoligový Slovan jedná s radnicí o odkoupení stadionu, se zmínil jeho majitel Ondřej Kania na platformě Slovan+ už před časem.
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HLAVNÍ TRIBUNA. Pohled z vrcholu Hlavní tribuny na hrací plochu. Uprostřed snímku se táhne lávka pro novináře a televizní štáby. Hlavní tribuna byla U Nisy otevřena v sezoně 1994/1995 na místě bývalé skály. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Jednáme s městem o převzetí stadionu, jeho rekonstrukci a koupi okolních pozemků, kde chceme vybudovat další tréninkové plochy a realizovat další rozvoj,“ uvedl Kania.

Nyní to oficiálně potvrdilo samotné město. Slibuje si od toho, že by mohlo získat stovky milionů korun. Náměstek primátora Liberce pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert informoval, že záměrem prodeje by se zastupitelé města mohli zabývat už na svém příštím zasedání, které bude na konci června. „V současné době máme zadán znalecký posudek na hodnotu areálu FC Slovan Liberec v areálu U Nisy,“ řekl.

Náměstek primátora odhaduje, že fotbalový stadion pro 9 900 diváků a přilehlé dvě tréninkové plochy a další pozemky mohou mít hodnotu mezi 300 až 500 miliony korun. Prodej podle Lenerta zvažují kvůli nutným investicím, které prvoligový stadion potřebuje a které by muselo platit město jako vlastník areálu. Mezi ně patří výměna více než 20 let starého umělého osvětlení, což si vyžádá kolem 20 až 30 milionů korun. „Pro to současné se už nevyrábějí komponenty, takže je to dost nutné,“ řekl Lenert.

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Výměnu osvětlení je podle něj potřeba provést do dvou let, areál navíc potřebuje další investice. „Proto jsme se rozhodli zvážit variantu prodat areál. Samozřejmě za odhadní cenu, ale s tím, že tam chceme některé další podmínky,“ dodal Lenert. K nim by mělo patřit, že areál bude i nadále výhradně sloužit fotbalu nebo předkupní právo pro město za stanovenou cenu. Uvedl také, že případná dohoda by měla vyřešit, kdo zaplatí vybudování přeložky cyklostezky, která nyní vede pod jednou tribunou a při zápasech musí být uzavřená.

Podnět k prodeji stadionu podle náměstka vzešel při jednání s vedením fotbalového klubu. „Byla to nějaká vzájemná diskuze, když jsme právě řešili ty investice,“ sdělil Lenert. Pokud se město na podmínkách s klubem skutečně domluví, rozhodnutí o prodeji bude na novém zastupitelstvu, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

Fotbal se U Nisy hraje už od roku 1933. Moderní podobu začal stadion získávat v devadesátých letech, kdy vyrostla nová hlavní tribuna. Na podzim 2000 u příležitosti památné pohárové bitvy s Liverpoolem přibylo umělé osvětlení. Poslední velká přestavba proběhla v sezoně 2004/2005.

CELKOVÝ POHLED. Poslední velká přestavba, při níž získal stadion U Nisy současnou podobu, se udála v sezoně 2004/2005. Její součástí bylo zastřešení tribun za brankami, nyní stadion nabízí 9900 míst pod střechou.

„Města a kraje všude staví stadiony nebo do nich investují, ale u nás to vzhledem k finanční situaci města není reálné,“ konstatoval majitel klubu Kania. „Pro město je velice náročné do stadionu investovat a některé investice se odkládají už dlouho. Tím, že to není náš stadion, nejsem úplně v pohodě s tím, že bychom do něj každé dva roky sami investovali desítky milionů.“

Na pozemcích kolem stadionu by podle Kanii mohl do budoucnosti vzniknout „Slovan District“, kde by byla tréninková hřiště, ale možná i byty a další zázemí. K tomu by však byla zapotřebí změna územního plánu města.

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Pro liberecký Slovan je koupě stadionu zajímavou příležitostí. „Myslím, že to může klub hodně posunout. Když vidím, co za kluby jezdí skautovat náš tým a jaké hráče jsme schopni najít... Když k tomu ještě přidáme infrastrukturu, jsme schopni do Slovanu nalákat v dlouhodobém horizontu hráče s velkým potenciálem a ty, co mají velké ambice,“ shrnul Kania. „Všechno bude samozřejmě strašně záležet na podmínkách, které nám dá město, protože se na to musí udělat znalecký posudek. Teoretická hodnota stadionu bude určitě ve stovkách milionů včetně okolních pozemků.“

Velké plány má klub také s areálem na Letce, kde má vyrůst moderní tréninkové centrum. Jedno vyhřívané tréninkové hřiště s hybridním trávníkem by tam mohlo vzniknout už koncem letošního roku. „Naše seriózní vize je taková, že na Letce, kde jsme chtěli udělat akademii, vznikne tréninkové centrum pro áčko a některé mládežnické týmy. To nejlepší v Česku,“ zdůraznil Kania.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
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4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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