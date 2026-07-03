Liberecký Kušej chce proti Slavii hrát: Nechtěli mě, tak proč by se mě měli bát?

Pod Ještěd dorazil Kušej v rámci obřího obchodu Liberce se Slavií. Spolu s ním se na sever stěhoval Alexandr Bužek a jako volný hráč přišel bývalý kapitán Jan Bořil. „Přišli jsme sem ukázat svoji vítěznou mentalitu,“ hlásí šestadvacetiletý záložník.
Jak se ohlížíte za svým působením ve Slavii?
Byl jsem tam přesně rok a půl. První skoro rok byl fantastický a povedl se nad očekávání ze všech stran. Jsem rád, že jsem mohl pomáhat týmu a ukázat, proč jsem do Slavie přišel. Pak se stala řada určitých věcí, které ovlivnily ten poslední půlrok ve Slavii. Osobně mě strašně štve a mrzí, jak to celé dopadlo. To už je ale za mnou a teď se chci soustředit na novou sezonu.
V čem byl problém?
Byly tam věci, které by zatím nebylo dobré řešit. Ale moje výkony nebyly úplně optimální, šly dolů a dlouho jsem se potýkal se zraněním. Chtěl jsem ty špatné výkony zlomit, šel jsem zbytečně až moc na sílu a samozřejmě se mi to vrátilo. Příprava byla ode mě dobrá, ale jiní hráči měli lepší formu, trenéři na ně sázeli a já to musel vzít tak, jak to bylo.
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Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo
Do Slavie jste šel z Mladé Boleslavi, teď naopak ze Slavie jdete do Liberce. Není to krok zpátky?
Někdy je potřeba udělat krok zpátky, aby člověk mohl udělat vícero kroků dopředu. Jako krok zpátky to ale nevnímám. V Liberci se skládá dobrý tým a má to určitý směr, který nás zaujal. A chceme tady vítězit.
Spolu s vámi přišel pod Ještěd i bývalý slávistický kapitán Jan Bořil. Jak byste okomentoval jeho přínos?
On je obrovská persona. Je hrozně znát, jak funguje v kabině pro tým. Čiší z něj přirozený respekt. Přinese vítěznou mentalitu, protože hodně nerad prohrává, dokonce i na tréninku. Bude tým vést v tomhle smyslu.
Bořil se netají tím, že v zápase proti Slavii bude mít hodně velkou motivaci. Vy také?
Já hlavně doufám, že se nějak vyřeší, abych proti Slavii mohl hrát. Nechtěli mě tam, takže nevidím důvod, proč by se mě měli bát a neumožnili mi nastoupit.
Budete se proti Slavii chtít ukázat víc než jindy?
Nejde o to se ukázat nebo někomu něco vracet. Teď hájím barvy Liberce a chtěl bych ten zápas hrát. Motivace bude trošku větší, ale chtěl bych být takhle motivovaný v každém utkání.
Budete se sám nějak angažovat v tom, abyste dostal povolení proti svému mateřskému klubu hrát?
Myslím si, že na to jsem malý pán, a asi by mě hodně rychle odpálkovali. Ale doufejme, že jiní lidé, kteří na to mají páky, by o to mohli zabojovat. Uvidíme, jak se k tomu postaví samotná Slavia. Hrát proti ní je moje přání.
Řešil jste to se svým agentem?
Zatím ne, ale pokud to bude potřeba, tak budu. Chtěl bych to ale řešit s panem Nezmarem (šéfem Liberce) nebo Kaniou (majitelem), ať se pro to udělá maximum.
V Liberci jste na roční hostování. Co bude dál? Myslíte, že do Slavie už máte zavřené dveře?
Já si dveře samozřejmě nezavírám. Jestli mi je zavřela Slavia, to nevím, snad ne. Budu se snažit odvádět každý zápas maximum, abych se vrátil tam, kde jsem byl. Mám roční hostování s dvouletou opcí, a pokud Liberec bude chtít, opci uplatní. A bude to celé vyřešené. Plán s Libercem máme nastavený, uvidíme, jak se to celé naplní. Naším cílem by měly být evropské poháry. Když se celá kabina nastaví na stejnou vlnu, pak věřím, že budeme úspěšní.