Liberecká nouze o útočníky: Rabušic byl na operaci. Nic vážného, ujišťuje Kováč

Hned co začala sezona, už se musí nový liberecký kouč Radoslav Kováč obejít bez dalšího útočníka. Poté, co mu Luka Kulenovič přestoupil do Nizozemska, prodělal operaci kapitán Michael Rabušic. Čtyřiatřicetiletý fotbalista podstoupil artroskopii kolena. Neměl by ale chybět dlouho, potvrdil trenér na tiskové konferenci.