Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Michael Havlen
  7:08
Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším neprojevilo. Dokládá to vcelku pohodlná výhra 2:0 a čisté konto pro brankáře Koubka.
Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání se Zlínem.
Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.
Liberecký Krollis svádí souboj s kapitánem Zlína Jugasem.
Zlínský gólman Dostál se snaží přes spoluhráče Kopečného a soupeře Soliua...
6 fotografií

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, protože první zápasy jsou velmi specifické. Do defenzivy jsme zahráli skvěle, šli jsme se rozbít a získat tři body,“ těšilo trenéra Radoslava Kováče. „Z krátkodobého hlediska to pro nás byl klíčový zápas. Připravovali jsme se na něj šest týdnů.“

Slovanu se naprosto rozpadl střed obrany.

Knapík s Gabrielem jsou dlouhodobě na marodce, Plechatý odešel do Artisu Brno a N’Guessan nemohl hrát pro karetní trest. Sečteno a podtrženo: minus čtyři stopeři. V trestu byl navíc i další bek Kayondo.

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Kalamita v liberecké defenzivě byla nakonec ještě větší. Před zápasem měl totiž menší zdravotní problémy také nováček Berbič, a tak na stoperu nakonec musel vypomoct zkušený defenzivní univerzál Mikula, který na podzim naskočil jen do šesti utkání.

Vedle něj se postavila další zimní posila Drakpe, který po prvním poločase musel odstoupit.

„Z preventivních důvodů jsme ho nechali v kabině, protože trošku cítil nějaký problém. Věděli jsme, že pokud by v té zimě hrál dál, nebylo by to dobře,“ vysvětlil Kováč.

K Mikulovi se tak do druhého poločasu postavil další ostřílený mazák Masopust. „Takovou stoperskou dvojici bych nikdy nečekal,“ přiznal liberecký trenér. „Ale zvládli to skvěle. Hráči, kteří začali i dokončili zápas, byli výborní a pomohli nám zvítězit.“

Zlínský gólman Dostál se snaží přes spoluhráče Kopečného a soupeře Soliua dostat k míči.

Ze zdravotních důvodů utkání se Zlínem nedohráli ani Mahmič, odstoupil i střelec prvního gólu Soliu.

„Mahmič se srazil s protihráčem a motala se mu hlava. Do pětadvacáté minuty byl pro soupeře velmi nebezpečný, nastřelil i břevno, ale zdraví je na prvním místě,“ řekl Kováč. „Soliu byl delší dobu zraněný, na soustředění ve Španělsku odehrál dvakrát třicet minut, chtěli jsme, aby zápas začal. Odstoupil spíš kvůli únavě.“

Utkání na stadionu U Nisy se hrálo za teploty hluboko pod bodem mrazu. Dvě tisícovky skalních fanoušků poprvé rozehřál ve 23. minutě právě Soliu, který překonal brankáře Dostála parádní křížnou střelou z dálky.

Po změně stran tři body ppojistil Stránský, který po rohu doklepával míč na zadní tyči. „Snadnější gól jsem ještě v lize nedal,“ usmál se.

Výhrou nad Zlínem protáhl Liberec sérii bez prohry na sedm zápasů a posunul se na pátou příčku tabulky. V příštím kole se představí na hřišti čtvrté Plzně.

21. kolo

20. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.

Manchester City ztratil v anglické lize nadějně rozjetý duel s Tottenhamem, který smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2. Náskok vedoucího Arsenalu tak narostl na šest bodů. Dramatický duel...

1. února 2026  19:29,  aktualizováno  19:56

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43,  aktualizováno  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

