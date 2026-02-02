Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, protože první zápasy jsou velmi specifické. Do defenzivy jsme zahráli skvěle, šli jsme se rozbít a získat tři body,“ těšilo trenéra Radoslava Kováče. „Z krátkodobého hlediska to pro nás byl klíčový zápas. Připravovali jsme se na něj šest týdnů.“
Slovanu se naprosto rozpadl střed obrany.
Knapík s Gabrielem jsou dlouhodobě na marodce, Plechatý odešel do Artisu Brno a N’Guessan nemohl hrát pro karetní trest. Sečteno a podtrženo: minus čtyři stopeři. V trestu byl navíc i další bek Kayondo.
|
Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku
Kalamita v liberecké defenzivě byla nakonec ještě větší. Před zápasem měl totiž menší zdravotní problémy také nováček Berbič, a tak na stoperu nakonec musel vypomoct zkušený defenzivní univerzál Mikula, který na podzim naskočil jen do šesti utkání.
Vedle něj se postavila další zimní posila Drakpe, který po prvním poločase musel odstoupit.
„Z preventivních důvodů jsme ho nechali v kabině, protože trošku cítil nějaký problém. Věděli jsme, že pokud by v té zimě hrál dál, nebylo by to dobře,“ vysvětlil Kováč.
K Mikulovi se tak do druhého poločasu postavil další ostřílený mazák Masopust. „Takovou stoperskou dvojici bych nikdy nečekal,“ přiznal liberecký trenér. „Ale zvládli to skvěle. Hráči, kteří začali i dokončili zápas, byli výborní a pomohli nám zvítězit.“
Ze zdravotních důvodů utkání se Zlínem nedohráli ani Mahmič, odstoupil i střelec prvního gólu Soliu.
„Mahmič se srazil s protihráčem a motala se mu hlava. Do pětadvacáté minuty byl pro soupeře velmi nebezpečný, nastřelil i břevno, ale zdraví je na prvním místě,“ řekl Kováč. „Soliu byl delší dobu zraněný, na soustředění ve Španělsku odehrál dvakrát třicet minut, chtěli jsme, aby zápas začal. Odstoupil spíš kvůli únavě.“
Utkání na stadionu U Nisy se hrálo za teploty hluboko pod bodem mrazu. Dvě tisícovky skalních fanoušků poprvé rozehřál ve 23. minutě právě Soliu, který překonal brankáře Dostála parádní křížnou střelou z dálky.
Po změně stran tři body ppojistil Stránský, který po rohu doklepával míč na zadní tyči. „Snadnější gól jsem ještě v lize nedal,“ usmál se.
Výhrou nad Zlínem protáhl Liberec sérii bez prohry na sedm zápasů a posunul se na pátou příčku tabulky. V příštím kole se představí na hřišti čtvrté Plzně.