To byla demolice! Liberecký fotbal slavil největší výhru za pět let

V závěru zápasu Slovan útočil na svou historicky nejvyšší ligovou výhru, tou však nakonec zůstalo domácí vítězství 6:0 nad Ostravou z léta 2014.



„Takový zápas se mi hodnotí lehce. Od začátku jsme byli lepší a dali jsme rychlé i krásné góly,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Vítěznou branku vstřelil už v 6. minutě Breite po skvělé přihrávce Malinského. Ten se zasloužil i o další dva góly Liberce, které padly ještě v prvním poločase. Nejprve vybídl centrem z pravé strany ke skórování hlavou Musu a poté ze stejného prostoru nabil Potočnému, jehož bomba levačkou z první zamířila přesně k tyči.

„Jak balon letěl, tak jsem si v duchu říkal: To je gól, to je gól - a byl to gól! Tohle mám po tátovi, ten taky dával takhle góly, ale nehrál první ligu,“ usmál se Roman Potočný, který je s osmi góly aktuálně nejlepším střelcem Slovanu před sedmigólovým Petarem Musou.

Hned po obrátce Potočný svou druhou trefou dne zvyšoval už na 4:0. Když v 52. minutě musel po stažení unikajícího Musy předčasně ze hřiště Podio, Liberečtí dostali výhodu dlouhé přesilovky. Z festivalu gólových šancí při hře proti deseti se však nakonec uchytila jen střela střídajícího Peška, který stanovil konečný výsledek 5:0.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nechceme polevit, neustále si chceme vytvářet tlak a nakonec jsme přidali i další branky,“ konstatoval kouč Hoftych. „Hráli jsme proti deseti, další šance jsme neproměnili, ale utkání jsme si nezkomplikovali a zaslouženě jsme vyhráli.“

Liberec prožívá dobré období. Vyhrál tři z posledních čtyř zápasů, zůstal sice ve středu tabulky, ale bodově si výrazně pomohl a třeba na Spartu už ztrácí pouhé dva body. Tým nesrazila do kolen ani křivda po prohraném utkání v Plzni, kde sudí Proske Liberec výrazně poškodil.

„Za necelý měsíc skončí soutěž a do té doby chceme získat co nejvíc bodů. Kluci za tím jdou, tréninky vypadají výborně, padají nám góly. Taky jsem rád, že jsme po delší době uhráli zápas s nulou,“ řekl Hoftych. „Musím pochválit celý realizační tým včetně fyzio a kondičního trenéra. Máme dvaadvacet hráčů a celou sezonu trénujeme prakticky v plné sestavě. Navíc se nám konečně podařilo zlomit to, že hodně hráčů chtělo hrát balon dozadu, zatímco my chceme chodit v rychlosti dopředu.“

Zlínský záložník Zdeněk Folprecht se do Liberce těšil, protože tu v minulosti působil. Návrat k Nise mu však zhořkl. „Byl to zápas blbec, můžeme být rádi, že jsme ho nějak dokopali. Když v 75. minutě prohráváte 0:5, máte o hráče míň a běháte tam jen jako idioti, už si přejete, ať je konec,“ řekl Folprecht. „Strávil jsem v Liberci dvě a půl sezony, mám tady spoustu známých, a kdybych si mohl vybrat, tak bych radši utrpěl debakl jinde…“

V příštím kole jedou fotbalisté Liberce do Olomouce, pak přivítají doma pražskou Slavii.