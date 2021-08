Liberecké soužení neskončilo ani pod Holeňákem: další červená, další prohra

Do posledního zápasu před reprezentační přestávkou vedl Slovan dosavadní asistent Miroslav Holeňák. Ani on však v domácím utkání proti Zlínu nedokázal utrápenou družinu dovést k bodům.

„Byli jsme všichni odhodlaní konečně získat tři body, takže je to velké zklamání,“ řekl po těsné prohře Holeňák. Tým vedl provizorně, v úterý se trénování ujme nový kouč Luboš Kozel.

První poločas byl z obou stran bídný, ve druhém Liberec dlouho dominoval. Měl i šance, Faška však vychytal brankář Rakovan a Havelka z dálky trefil břevno.

Dvacet minut před koncem pak přišlo to, co letos Liberec potkává v každém druhém zápase: vyloučení. Tentokrát musel předčasně ze hřiště Koscelník poté, co jeho došlápnutí v souboji na soupeře zaznamenal VAR a hlavní sudí Dalibor Černý v tom spatřil důvod k červené kartě.

„Po zhlédnutí videozáznamu jsem vyhodnotil, že se jednalo o surovou hru kopnutí-šlápnutí na soupeře v nepřerušené hře v souboji o míč nepřiměřenou silou. Faulující hráč se mohl kontaktu vyhnout. Bral jsem v potaz ochranu zdraví druhého hráče,“ vysvětlil Černý svůj překvapivý verdikt.

„Bylo to hrozně diskutabilní vyloučení,“ řekl brankář Milan Knobloch. „Maťo šlápnul v první fázi na balon, pak mu sjela noha na hráče. Když se podíváme na zápas s Plzní, Chorý mi prošlápl tělo a sudí odvětil, že v tom nebyl úmysl. Měl by být jednotný metr.“

Liberec se i v deseti pořád snažil být nebezpečný, jenomže v 82. minutě chyboval v obraně a Tkáč po akci střídajících hráčů přesnou hlavičkou k tyči zajistil Zlínu vítězství. „Zrovna ve chvíli, kdy to vypadalo, že se nadechujeme, přišlo vyloučení. To už jsme neubránili a udělali jsme tam chybu, po které soupeř dal gól,“ konstatoval kouč Holeňák.

Liberec je tak dál pevně usazený na dně tabulky a vyškrábat se odsud nebude mít vůbec lehké. To už však bude úkol pro nového trenéra Kozla.

„Potřebujeme zlepšit produktivitu a maximálně se soustředit na defenzivu, abychom vyhráli třeba 1:0,“ míní brankář Knobloch. „Šancí a nadějných situací máme dost, ale potřebujeme to líp odbránit a potřebujeme už dát gól. Repre pauza přichází v pravý čas, aby se série přetrhla a začali jsme sbírat body.“