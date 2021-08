Zlín odvolání libereckého kouče Hoftycha neřeší, má své trable

Roztrhat a zahodit předzápasovou taktiku do koše? Ne. Ani po náhlé změně trenéra v Liberci to kouč zlínských fotbalistů Jan Jelínek neudělá. „Nový trenér nemá čas, aby něco ve hře týmu překopal. Je to impulz pro hráče, šok,“ shrnul Jelínek rošádu v táboře sobotního soupeře, na jehož lavičku si už nesedne exzlínský trenér Pavel Hoftych.