Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří

Diakité a N’Guessan patřili v minulé sezoně k oporám Slovanu. První jmenovaný v uplynulém ligovém ročníku zasáhl do 21 zápasů a z pozice defenzivního záložníka dal dvě branky. Také N’Guessan se ve své první sezoně v české nejvyšší soutěži zabydlel v liberecké základní sestavě a připsal si 28 startů.
Jedinou novou tváří na úvodním tréninku byl defenzivní univerzál Lukáš Hůlka, jenž do Slovanu zamířil po konci angažmá v Bohemians Praha 1905. Čerstvá senegalská akvizice středopolař Fallou Faye se do přípravy zapojí v příštích dnech stejně jako ugandský reprezentant Aziz Kayondo. Záložník Ermin Mahmič startuje s Bosnou a Hercegovinou na mistrovství světa v Americe.
Z libereckého kádru v jarní části sezony skončil defenzivní univerzál Marek Icha, jenž se vrátil do Pardubic. Vedle Diakitého s N’Guessanem by mohl být zájem i o další opory, například Mahmiče.
První trénink absolvovali i navrátilci z hostování Dominik Mašek a Jindřich Musil. Připojil se také Daniel Rus, i když mu končí hostování ze Sparty. Kluby momentálně jednají o jeho budoucnosti.
Haris Berbič a Qëndrim Zyba se po vleklém zranění již zapojili do plného tréninku, naopak Jan Knapík a Šimon Gabriel jsou stále v rekonvalescenci. Z B-týmu do přípravy k áčku se posunuli Patrick Edeh a Martin Rýzek.
Slovan do nadcházející sezony povede nový trenér Fodrek. Pětačtyřicetiletý slovenský kouč nahradil odvolaného Radoslava Kováče, který jen pár dnů před začátkem letní přípravy po dvou letech v klubu nečekaně skončil.