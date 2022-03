Místo hrdosti stud. Proč se na libereckém trávníku nedá hrát fotbal?

Loni v červnu přitom trávník U Nisy prošel kompletní rekonstrukcí za bezmála 9 milionů korun, což byla pro Slovan velká investice. Hřiště dostalo nejen novou trávu, ale kompletní vodopropustnou vrstvu z vybraných materiálů.

„Mělo to být top hřiště, na které budeme hrdí, a místo toho se teď před lidmi stydíme,“ přiznává technický ředitel libereckého klubu Vlastimil Čadílek.

Jak se vám poslouchá kritika špatného stavu trávníku?

Když někdo řekne, že je u nás hrozné hřiště, nemůžu se proti tomu ohradit. Je to pravda. Pro mě osobně je to teď hodně frustrující a těžké pracovní období.

Jak je možné, že hřiště U Nisy na konci zimy vypadá skoro jako pole?

Vzal bych to postupně. Každý rok na podzim dělá Komise pro stadiony a hrací plochy hodnocení hřišť. Měří se vodopropustnost, rovinatost, floristické složení a podobně. V roce 2020 jsme dostali jen 22 bodů a měli jsme nůž na krku, že je potřeba rekonstrukce trávníku. Tu jsme tedy loni v červnu udělali.

Co všechno se měnilo?

Vzali jsme to komplet. Vybagrovali jsme hřiště do hloubky čtvrt metru a udělali vodopropustnou vrstvu z nejkvalitnějšího písku. Plocha dostala závlahu řízenou počítačem a položil se nový travnatý koberec. Byla to nadstandardní investice. Když se však všechno položilo a hřiště jsme převzali, začaly potíže.

Jaké?

Do trávníku se dala plíseň. Museli jsme chemicky bojovat, aby tráva zůstala zdravá. To se podařilo vyřešit, ale pak vznikl problém, se kterým si dodnes nevíme rady. Pěticentimetrový koberec trávy pořádně neprorostl do zhutněné vrstvy a začal se shrnovat. Jezdili sem zástupci dodavatelské firmy Agro Česká Skalice, posílali experty, dělali všechno možné, problém s trháním vrchní vrstvy se však odstranit nepodařilo. Nicméně tráva se pořád držela v takovém stavu, že při říjnové kontrole ligových hřišť jsme byli spolu s Olomouci vyhodnocení jako nejlepší v celé první lize. Neměli nám prakticky co vytknout.

Ale zimu trávník nevydržel...

V polovině října totiž v Liberci končí vegetační období a tráva přestává růst. Od té doby jsme na hrací ploše U Nisy odehráli sedm zápasů. Cokoliv se zničilo, nestačí dorůst. V západních zemích, ale i třeba na Slavii, se o hřiště starají tím způsobem, že trávník celou zimu zespoda vyhřívají a shora na něj svítí speciálními lampami. Na Slavii díky tomu už v lednu sekali trávník, zatímco my nebudeme sekat ani koncem března. Jenomže na tyhle technologie nemá klub peníze, i tak platíme za energie víc než dost. A navíc, pokud roztopíte substrát na deset stupňů a shora máte minus pět, tráva stejně neporoste. A když nasněží, lampy se nedají použít.

Co tedy s tím?

Teď máme i díky reprezentační přestávce tři týdny, během kterých hřiště přesejeme, provzdušníme a nahnojíme. Ale všechno záleží na počasí. Jestliže se noční teploty nezvednou nad plus pět stupňů a denní nad deset, tráva bohužel neporoste. Máme sice zkušené trávníkáře a nakoupili jsme techniku za miliony, ale s přírodou nic nenaděláme.

Mluvil jste o problémech s novým trávníkem. Reklamovali jste ho u dodavatele?

Ano, hned v srpnu nebo v září, když se začal trhat. Jenže chybu nikomu neprokážete. Firma z hlediska technologie udělala všechno, co měla, písek byl kvalitní a dobře zhutněný. A jak dokážete, že plíseň se neobjevila v trávníku až po položení v Liberci? Mělo to být top hřiště, na které budeme hrdí, a místo toho se teď před lidmi stydíme...

Není teď hřiště paradoxně v horším stavu, než před loňskou rekonstrukcí?

Za šest let, co jsem v klubu, tady nikdy na jaře tak mizerná tráva nebyla. Ano, problém jsme měli pod hlavní tribunou, kde byl stín, ale jinde byla situace lepší. Teď je to špatné po celém hřišti. Po skončení sezony budeme mít dva měsíce na to, abychom udělali kompletní regeneraci trávníku. Chceme věřit tomu, že po letní údržbě a dosetí se snad tráva chytne a konečně pořádně proroste do spodní vrstvy. Pokud ale koncem června zjistíme, že to tak není, bylo by to skoro na nový travnatý koberec.

Nekonečný boj o co nejlepší trávník U Nisy. V Liberci panuje chladné počasí, vegetační doba trávy je kratší než jinde, stadion navíc leží v kotlině, kde je z jedné strany skála a z druhé řeka.

Dalo by se to řešit ještě jinak?

Ano, dalo by se uvažovat ještě o jednom zdokonalení trávy, takzvaném playmasteru, kdy se do přírodního trávníku všívá umělý, který celý povrch zpevní. Tohle by v horských oblastech jako u nás nebo v Jablonci bylo řešení, ale znamenalo by to další milionové náklady.

Nebojíte se, že až přijede hodnotící komise hracích ploch příště, dopadnete špatně?

Nebojím se toho, že dostaneme málo bodů, ale toho, že budeme mít nekvalitní hřiště. To je pro mě hlavní kritérium. Potřebujeme, aby tráva byla dobrá a abych zase nemusel jít před zápasem za slávistickými trenéry a omlouvat se jim, na čem budou hrát. Nespokojení se stavem hřiště jsou ale samozřejmě i naši hráči a trenéři.