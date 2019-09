Jaké to je na tribuně? ptal se Hejkal Rady. Co ukážou Baluta s Řezníčkem?

„Není levná záležitost být nahoře, pro mě novinka. Konzultoval jsem to s Petrem Radou,“ zmínil kolegu bouřliváka z Jablonce. „Volal jsem mu: Jak to na tribuně děláš? Máš s tím zkušenosti. Říkal: Stando, je to těžké.“

Liberec vs. Teplice Online reportáž v sobotu od 16:30

Hejkal po domácí bezgólové remíze s Karvinou běsnil, vyčinil arbitrům a stihl ho trest. „Rozhodnutí disciplinárky plně respektuji. Choval jsem se tak, jak se neslučuje s trenérem,“ kaje se. „Nicméně si stojím za tím, že v 92. minutě Vondrášek nefauloval, míč vypíchl čistě. Byli jsme jasně poškozeni. Komise rozhodčích došla k závěru, že faul to byl, ale to mě ani nepřekvapuje.“

Na lavičce Hejkala zastoupí asistent Pavel Drsek. „Zatím jsem jako hlavní trenér nevyhrál. Rád bych to změnil,“ přeje si Drsek. Jak budou komunikovat? „Nechám si to pro sebe,“ neprozradil hříšník.

Hejkal to už zažil z druhé strany. „Spolupracoval jsem se Zdeňkem Ščasným, taky je horkokrevnější. V Evropské lize na Schalke nemohl na lavičku, bylo to na mně jako na asistentovi,“ připomněl. „Hráči od nás dostanou podklady, jak na Liberec, taktické plány provedeme v kabině. Pak je to z hodně procent na nich. Trenér může měnit rozestavení, střídat, ale když fotbalista hraje špatně, to už moc neovlivníte.“

Poprvé využije útočníka Jakuba Řezníčka, navrátilce z belgického Lokerenu. „S Kubou jsem pracoval ve Spartě. Nedáváme góly, máme jen čtyři, potřebovali jsme to vyřešit,“ vysvětlil. „Neříkám, že nás Řezníček spasí střelecky, ale já potřebuju někoho dostat ke Kubovi Marešovi nahoru, tímhle se nám to povede.“

Liberec čeká neoblíbený sok Teplice jsou sice v tabulce poslední, proti Liberci jim to však vždycky šlo. Posledních pět ligových zápasů s ním neprohrály a vytěžily z nich 13 bodů, zatímco Liberečtí jen jediný. „Teplice byly vždycky pro Liberec nepříjemný protivník. Momentálně se sice nacházejí na konci tabulky, ale bodové rozdíly jsou minimální a navíc mají zápas k dobru, takže bych jejich umístění nepřikládal velkou důležitost,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych. Liberci se ve druhé polovině srpna podařilo zastavit sérii proher, dokázal vyhrát v Karviné a se Spartou, v posledním utkání na hřišti Bohemians však opět vyšel naprázdno. Výsledek: 11. místo v tabulce, jen 3 body nad soupeřem z Teplic. V týmu Liberce bude kvůli karetnímu trestu chybět obránce Mikula.

Což vyústí ke změně rozestavení a hře na dva útočníky. „Udělat Řezníčka a pak ho nechat sedět, to bych byl blázen. Budu se je snažit zapracovat oba, i když pro Liberec je Mareš vykartovaný.“ Řezníček za půlrok odehrál jen čtyři zápasy, chybí mu herní praxe: „Já nemůžu čekat. Hodím ho tam, ať hraje. Chci na hřiště dostat i Nazarova, ať něco změníme.“

Teplice jsou už bez tahouna Jakuba Hory, je ve Slavii. „Neviděl jsem důvod brzdit jeho rozvoj, navíc jsme přivedli plnohodnotnou náhradu Řezníčka. Hora měl vidinu Ligu mistrů, nakonec na soupisce není, tomu nerozumím, ale to už není moje věc.“

Za Horu mohl ze Slavie přijít Rumun Alexandru Baluta, nakonec zamířil do Liberce a teď se Teplicím postaví. „S manažery se rozhodl pro Slovan, nevím, jestli měl vliv vztah Nezmar-Liberec,“ poukázal Hejkal na sportovního ředitele Slavie, který dřív dělal v Liberci. „Řešili jsme stopera, byl jsem dohodnutý se sparťanem Radakovičem, ale utekl do Ruska.“

Poslední Teplice ztrácejí na Liberec tři body. Výkop je v 16.30.