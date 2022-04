Splnil gólový slib, pak talent Sejk trnul po faulu na Gebre Selassieho

Už ve své teplické i prvoligové premiéře na hřišti Ostravy zařídil tři body, tehdy skóroval rovnou dvakrát. Pak se na čtyři zápasy odmlčel, v sobotu udeřil znovu. A opět jeho trefa přinesla sklářům vítězství.

„Měli jsme roh, balon proletěl na zadní tyč, vyhráli jsme souboj. Žáky,“ myslel Sejk parťáka v útoku Žáka, „míč nastřeloval a já jen nastavil nohu,“ líčil zásah zblízka v 67. minutě.

Devatenáctiletý forvard si příslibem branky naklonil kouče Jarošíka. „Hodně se snažil. Slíbil, že dá gól, proto taky šel do základu,“ žertoval Jarošík. „A slib splnil. Psali jsme si, když byl na srazu reprezentace do 21 let, i v Andoře slíbil gól, bohužel nedostal šanci. Tak říkal, že si ho schovává do Liberce.“

Ani videorozhodčí mu radost nesebral, do sluchátek hlavnímu arbitrovi vzkázal, že všechno bylo v pořádku. „Říkalo se, že se řešila ruka. Liberečtí hráči ji prý na videu viděli. Ale když rozhodčí ne, tak to byl regulérní gól,“ povídal Sejk.

Jarošík výkon junáka ocenil: „On i Žák pracovali, nebylo to jednoduché proti zkušeným hráčům, které má Liberec vzadu. Jsem rád, že se prosadili útočníci, potřebujeme dávat góly a vytvářet si šance.“

Jen dvě minuty po gólové oslavě Sejk trnul, aby ho sudí po ostrém šlapáku na bývalého reprezentanta Theodora Gebre Selassieho nevyloučil. Nakonec se jen žlutil.

„Doufal jsem, že červená karta to nebude. Šel jsem do souboje na dlouhou nohu, trefil jsem ho. Nevím, jak hodně. Myslím, že trochu přes balon, ale nebylo to ode mě dobré. Hned jsem se mu omlouval a ptal se ho, jestli je dobrej,“ obával se o liberecké eso.

Jarošík faul přičítal i mladické nezkušenosti. „Akce byla u laviček, slyšel od nás, ať do toho jde. I když míč neměl, šel do toho na dlouhou nohu. Pak to vypadá hrůzostrašně. Nevím, nakolik ho trefil netrefil, Gebre je chytrý hráč, třeba to přihraje,“ dumal trenér Teplic.

Sejk je buldok a tuší, že rozhodně nedostal poslední kartu. „Do všech soubojů jdu na sto procent, já mám na tom založený styl hry. Bohužel někdy to se mnou bolí, a dost. Proto mám asi tolik žlutých karet, tak to asi zůstane,“ míní.

Ovšem v nejvyšší soutěži šlo o kartu první, a tak byl kladným hrdinou. Už v první půli zahrozil. „Obral jsem gólmana o míč, pak jsem instinktivně střílel z otočky do brány.“

Pokus z úhlu od čáry vykopl právě Gebre Selassie. „Podívám se na video, jestli jsem neměl jiné možnosti a nemohl jsem nahrávat Žitnému nebo Žákovi, aby dávali do prázdné brány. Jestli ano, omluvím se jim.“

Teplice i díky Sejkovi na jaře procitly. „Chceme do nadstavby v co nejlepší pozici a sezonu dohrát bez baráže, skončit už v půlce května.“

S góly děčínského rodáka to třeba vyjde, byť proti mateřské Spartě v příštím kole nastoupit nesmí.