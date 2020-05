Liberecký kouč Hoftych po restartu ligy: Některá opatření jsou pofidérní

Jaký vliv na utkání měla všechna bezpečnostní opatření kvůli koronaviru?

Zhruba jsme věděli, co nás čeká. Některá opatření jsou zvláštní. Hráči v kabinách nastupují v rouškách, přitom spolu sedí na sedadlech, trénují spolu. Věděli jsme, že první zápas bude sledovaný. Motto bylo koncentrace, abychom se nenechali ničím rozhodit. Ale pro oba týmy to bylo stejné. Hráči se s tím poprali. Nejtěžší byla atmosféra na hřišti, tam už to bylo složitější. Bylo vidět, že některé kluky z naší sestavy, od kterých bychom to nečekali, atmosféra zasáhla. Byli nervóznější než v běžném zápase.

Nenarušila ta opatření koncentraci na utkání?

Znali jsme noty, věděli jsme, že je musíme dodržovat, aby se mohl zápas ve výjimečném režimu odehrát. Splnili jsme všechno, co jsme měli. Doufám, že se to bude uvolňovat. Některá nařízení jsou pofidérní, nemají logiku. Příští týden to snad bude lepší.

Myslíte roušku, kterou jste musel mít?

Koučovalo se mi s ní špatně. Kolem mě nebyl deset metrů nikdo a já tam musím stát s rouškou... Nakonec jsme to vymysleli tak, že jsem měl speciální šálu, která sice občas spadne, ale dá se přes ni mluvit. Příští týden bude už bez roušky. Není to pohodlné, je to celé zlé, ale s porážkou nemá rouška nic společného.

Teplice pouštěly z amplionů fandění. Co jste říkal té atmosféře?

Já si trošku vzpomněl, když jsem trénoval Bohemku, hrál tam ten klub - tuším, že se jmenoval Střížkov - a měli čtyři trumpetisty. Tohle tomu bylo hodně podobné. Nešlo o pravou atmosféru, kterou udělají praví fanoušci, bylo to takové smutné. Ale my jsme rádi, že liga pokračuje a můžeme ji hrát. Tyhle věci jinak řešit nejdou. Věřím, že se lidi brzy vrátí do ochozů.

Proč vám zápas nevyšel? Šli jste do něj v roli favorita.

Chtěli jsme hrát rychle, kombinačně po křídlech, jít do centrů, do rychlosti. Tedy to, co nás zdobilo před vynucenou pauzou. Jenže nám chyběla kvalita ve finální fázi a rychlost přihrávky. Někteří hráči nezahráli podle očekávání, chyběla jim lehkost. Rozhodila nás první branka, z mého pohledu dost laciná po ztrátě v přechodu. Přitom upozorňujeme, že tenhle prostor nebezpečný.

Co bylo jinak oproti vašemu parádnímu vstupu do jara?

Třeba větší forma Alexe Baluty. V Rumunsku se mu narodilo dítě, ale nemůže se jet potěšit domů. Není v pohodě, vidíme to i na tréninku. Teplice nám zavřely kraje, ale my věřili, že se víc prosadí naši rychlostní hráči. Šancí jsme měli dost, buď nás vychytal skvělý Grigar, nebo jsme to nedotáhli. Chyběla nám lehkost, rychlá kombinace, kterou jsme měli po zimní přípravě.

Ve středu hrajete v Českých Budějovicích. Je výhoda, že už budete mít za sebou ostrý zápas?

V Teplicích jsme chtěli bodovat, protože víme, že zápasy Teplice - Liberec jsou zvláštní. Liberec na Stínadlech málo vyhrává. Oproti Budějovicím jsme o jeden zápas v téhle zvláštní atmosféře chytřejší. Může to hrát roli.