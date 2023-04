Co tam paní Adámková vymyslela, zlobil se trenér Kozel. Liberec cítil křivdu

Valenta, jenž v Liberci hostuje ze Slavie, v rozhovoru pro O 2 TV narážel na to, že penalty, kterými soupeř zápas otočil, sudí nařídili chybně a že Spartě pomáhají.

„Pomohl nám vstřelený gól, byli jsme nebezpečnější než Sparta. Rozhodlo to, že jsme nepřidali druhý gól a za také to, co se stalo na konci. Cítíme zklamání a frustraci,“ prohlásil Valenta, jenž v první půli dával na 1:0 pro Liberec.

Před týdnem Slovácku (1:1) po souboji domácího Sinjavského se sparťanem Haraslínem komise rozhodčích řekla, že sudí Ondřej Berka penaltu nařídit neměl, protože nešlo o přestupek.

Ve středečním vloženém 29. kole Sparta vyhrála nad Plzní 2:1 gólem z pokutového kopu, který sudí Orel nařídil v 97. minutě za Hejdovu ruku. Ta zastavila Kuchtovu střelu na bránu. K tomu se komise zatím nevyjádřila.

A teď v Liberci se řeší rovnou dva pokutové kopy.

„Před prvním Kuchta využil svého postavení, druhou posoudit nedokážu,“ řekl liberecký kouč Luboš Kozel klidným hlasem bezprostředně po utkání.

První pokutový kop sudí Dominik Starý nařídil krátce před uplynutím základní hrací doby. Po pasu Mabila sparťanský útočník Kuchta utekl obraně, stíhající obránce Ndefe ho rukou zatáhl nejprve před pokutovým územím, poté ve vápně. Navíc mu podle televizního záznamu kolenem zavadil o lýtko. Kuchta šel k zemi.

„Hostující hráč postupoval do vápna. Ze svého pozičního postavení jsem viděl, že domácí hráč mu zezadu kolenem brknul do lýtka. Jelikož byl hráč Sparty ve zjevné brankové příležitosti, udělil jsem hráči Liberce druhou žlutou kartu,“ líčil pro O 2 TV sudí Starý.

„Konzultovali jsme to, řekl jsem, za co jsem pokutový kop nařídil. A po přezkumu VAR mi bylo sděleno, že správně,“ podotkl Starý.

Pokutový kop se štěstím proměnil Mabil, Sparta vyrovnala a náhradní rozhodčí mezi lavičkami ukázal, že nastaví devět minut.

Sparta se dostala znovu do pokutového území, střílený centr Mabila prošel vápnem, na zadní tyči se ho snažil usměrnit Wiesner, ale míč minul. Vzápětí došlo ke kontaktu s libereckým Červem.

„Myslím si, že Ndefe nefauloval, ale dobře. Kdyby to skončilo jedna jedna, bylo by to asi zasloužené, bohužel se tak nestalo, protože do toho vstoupil další faktor,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Faktor VAR, konkrétně videoasistentka Jana Adámková.

Už mimo souboj Červa s Wiesnerem domácí běželi do brejku, který zastavil tvrdým faulem sparťan Vydra. Rozhodčí mu ukázal žlutou kartu a na sparťanského mladíka se seběhli domácí hráči, že si to s ním vyřídí.

Zatímco sudí na hřišti rozháněl strkanici, v přenosovém voze se zkoumal zákrok Vydry na domácího Mészárose, jestli nebyl přímo na červenou kartu, a také zákrok Červa na Wiesnera.

„Po přezkumu bylo vyhodnoceno, že žlutá karta může zůstat,“ podotkl sudí k faulu sparťana Vydry.

A Červ versus Wiesner?

„Na hrací ploše jsem viděl, že míč prošel mimo souboj, ale nepřišlo mi, že by šlo o přestupek,“ řekl sudí Starý. „Pak mi bylo doporučeno, abych se podíval na přestupek hráče Liberce. Penaltu jsem nařídil za bezohledné kopnutí,“ zdůraznil sudí.

Ale byla to zjevná chyba, že musela videoasistentka Adámková intervenovat a doporučit pokutový kop?

„Nevím, co tam paní Adámková vymyslela za druhou penaltu. Slyšíme, že VAR má vstoupit do zápasu jen v případě stoprocentní chyby, ale takových soubojů je během zápasu tolik, že vždycky něco najdete,“ lamentoval liberecký kouč Kozel na tiskové konferenci.

Sparťan Mabil proměnil i druhou penaltu a Sparta najednou vedla 2:1, ač si do té doby gólovou šanci nevypracovala. Ve 105. minutě pak Kuchta upravil ještě na 3:1

Podobný zákrok Červ versus Wiesner se udál v listopadu 2021 v duelu Baník - Sparta. Hostující Krejčí čistě odehrál míč před ostravským útočníkem Almásim, kterého následně „dojel“ sparťan Dočkal. Sudí Berka odpískal penaltu, z níž Tetour v nastavení srovnal na 2:2.

Komise rozhodčích pak řekla, že penaltu Berka nařídil správně.