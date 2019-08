Vytvořte tlak na Spartu i na rozhodčí, nepřejí nám, vybízí kouč Liberce

V Karviné dostali červené karty Oscar a Mara, takže proti Spartě budou chybět. Je to velký problém?

Je to určitě nepříjemná situace, protože oba dva jsou pro nás důležití hráči a patří do základu. Na druhou stranu ale nikdy neodehrajete celou sezonu v plném počtu, takže alternativy máme.

Co si myslíte zpětně o jejich vyloučeních?

Už jsem to říkal po zápase. V případě, že byli v uvozovkách oprávněně vyloučeni naši dva hráči, tak měli být oprávněně vyloučeni i dva hráči Karviné Janečka a Rundič. Měřme stejným metrem. Rozhodování paní Adámkové se mi rozhodně nelíbilo.

Přesto jste i v devíti dokázali v Karviné vyhrát, co to znamená pro tým po předchozích čtyřech porážkách v řadě?

Pro nás to byl velmi důležitý zápas, hrálo se o poslední místo v tabulce a možná i o pozici v celé sezoně, protože kdybychom prohráli, tak bychom se začali topit a ta psychika by šla určitě hodně dolů. Naši hráči ale odvedli fantastický výkon na hranici možností, odmakali to týmově a myslím si, že nám to určitě pomohlo pokud jde o pohodu před utkáním se Spartou.

V čem je podle vás aktuálně Sparta nejsilnější?

Má zdvojené posty, je prakticky jedno, kdo nastoupí, a má rozpočet. Všichni hráči mají kvalitu a třeba útočník Libor Kozák bude mít asi velkou motivaci, protože tady v Liberci na jaře úspěšně působil. Já ale nechci jmenovat jednotlivé hráče. My zase máme naopak velký morál a velkou chuť se doma porvat o vítězství. Pokud chce v současnosti mužstvo jako je Liberec zvítězit nad Spartou, nebo jí ukrást body, tak si v ten den musí sednout úplně všechno. Všichni hráči musí hrát nad sto procent a musí nám v tom pomoct i liberečtí fanoušci, abychom se spojili a spolu Spartu tady U Nisy převálčili.

Co tedy očekáváte od nedělního domácího duelu proti Spartě?

Hlavně bych byl rád, kdyby přišlo hodně diváků, protože v takhle důležitém zápase a proti mužstvu jakým je Sparta potřebujeme, aby nám pomohli. Aby tomu mužstvu byli opravdu dvanáctým hráčem, dodali nám ještě víc vůle, vytvořili i takové v uvozovkách nepřátelské prostředí pro soupeře a také vyvinuli určitý tlak na rozhodčí, kteří nám na startu sezony rozhodně nepřejí.

Jak to myslíte?

Třeba tak, že ze šesti kol komise rozhodčích ve třech zápasech uznala, že sudí chybovali v náš neprospěch. To je sice krásné, ale pro nás to už nic neřeší. Kdyby Ostrava proti nám dala chybně nařízenou penaltu, tak bychom tam asi prohráli, a naposledy v Karviné měl být vyloučený domácí Rundič a šedesát minut bychom hráli za stavu 1:0 přesilovku my. Takhle jsme se naopak v devíti hráčích klepali až do konce... A to se třeba ani neřešila jasná penalta pro nás ve Zlíně, kterou jsem já viděl, ale komise ne.

Jak je těžké krotit v těchto chvílích vaše hráče a ovlivňuje je to třeba i před dalšími zápasy?

Snažíme se hráče i sami sebe trenéry na lavičce udržet v koncentraci jen na samotný zápas, ale když to máte ze šesti zápasů tolikrát... Třeba Mara po vyloučení v Karviné reagoval asi zbytečně nepřiměřeně, mluvili jsme s ním o tom, on ví, že udělal chybu a omluvil se. Na druhou stranu hráči, kteří jsou normálně startovací jako jsou Breite nebo Potočný, naopak udrželi nervy na uzdě a nedostali ani žlutou kartu.

Pojďme k sestavě. Po úvodních čtyřech kolech jste posunul v zápasech na Slavii i v Karviné na stopera Maru a na jeho post v záloze jste dal Karafiáta. Mara teď bude proti Spartě chybět, ale je to varianta do budoucna?

Myslím, že se to osvědčilo a prospělo celému mužstvu. Kamil (Mara) zahrál v obraně velmi dobře stejně jako Káfa (Karafiát) v záloze díky tomu, že má konstruktivní rozehrávku. Na tomhle postu si ho pamatuju z dřívějška, kdy jsem ho měl v mládežnické reprezentaci. Přece jen je na pozici stopera trochu limitovaný menší výškou. Každopádně ano, je to pro nás zajímavá alternativa do příštích zápasů.

Oproti startu sezony přišly i změny v ofenzivě. V Karviné nastoupil poprvé v základní sestavě v útoku Kuchta, naopak Pázler šel hostovat do Brna. Jak byste to okomentoval?

Sezonu jsme začínali bez takové kvality v útoku, jakou bych si tam představoval. Pázler má nějaké svoje hranice a možnosti a teď by byl útočníkem číslo tři. Myslím, že pomůže Brnu i sobě. Musa neměl natrénováno a pokud jde o Kuchtu, přišel k nám po zranění také netrénovaný a v pořádku je až teď. Když si představím, že bychom hráli už na Slavii s ním, tak bychom asi neměli v kolonce střel na bránu nulu.

Bude teď tedy Kuchta váš útočník číslo jedna?

Dá se říct, že ano. Měl jsem ho v reprezentační osmnáctce a devatenáctce, takže ho znám a chtěl jsem, aby přišel. Srovnal bych ho třeba s Matějem Pulkrabem nebo s Ondrou Mihálikem, které jsem spolu stavěl ve třech do útoku. Kuchtič je dostatečně agresivní a silný a ty góly dát umí. Pro nás bylo možná dobře, že si to s ním na jaře v Teplicích moc nesedlo a v podstatě ho vyhnali. A naopak my jsme mu tu šanci dali, takže má velkou motivaci dokázat, že nebyla chyba na jeho straně. V Karviné byla třeba jeho přítomnost znát, byl u všech důležitých situací, podržel spoustu míčů a vyhrál hodně soubojů. Proto věřím, že vytvoří i dostatečný tlak na Musu, aby i on se zvedal tam, kde má potenciál.

Je reálné, že by do Liberce ještě přišla nějaká posila?

S vedením se bavíme o příchodu jednoho až dvou hráčů, zatím bych to nekonkretizoval, ale samozřejmě by šlo o fotbalisty pro podporu ofenzivy.