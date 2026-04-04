Liberec nahodil řetěz a Kováčovi se ulevilo. Diakité má obrovský potenciál, míní trenér

Skóre otevřel hlavou útočník Krollis, který kvůli zlomenému nosu nastoupil s maskou. Co jste tomu říkal?
Byla to krásná branka, Krollis to potřeboval jako sůl, odvedl skvělý výkon. Bohužel jsme rychle dostali vyrovnávací gól po standardní situaci, kdy Diakité mohl odkopnout míč, ale dal to přímo na nohu Havlíka a ten má fantastickou levačku. V tu chvíli nám chyběla koncentrace a nedokázali jsme to uhrát do bezpečí, projevila se zbrklost mládí.
Co druhý poločas?
Tam jsme měli velmi dobrých dvacet minut a nakonec to Diakité krásně trefil a vstřelil vítěznou branku. Závěr pro nás nebyl úplně jednoduchý. Tentokrát nám nepomohlo střídání, nepodrželi jsme míče po stranách. Nakonec jsme to zvládli bojovností, kluci tam nechali srdce, a to je nejdůležitější.
Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité
Jak byste komentoval výkon autora vítězné branky Diakitého?
Je to ročník 2006. Udělal obrovský progres a každým zápasem roste. Zlepšil akceleraci na druhý balon, má i výbornou střelu, teď to ukázal levačkou. Trochu se tím vykoupil za tu chybu při gólu soupeře. Je to hráč s obrovským potenciálem.
Podařilo se vám v reprezentační pauze dát po slabším období tým dohromady tak, jak jste si představovali?
Ano. Pracovali jsme na tom, abychom hráli daleko víc po zemi, a dnes to bylo vidět. Pomohl nám i přípravný zápas v Pardubicích, které nám umožnily hrát na skvělé trávě. Po dlouhé době jsme v něm dali dva góly, což bylo důležité, protože ve čtyřech předchozích utkáních jsme skórovali jen jednou z penalty. V březnu nám spadl řetěz, to je bez debat. Nehráli jsme dobré zápasy, nebyl to ani náš styl, málo jsme si věřili.
Pomohla pauza i nejproduktivnějšímu hráči Liberce Mahmičovi?
V prvním poločase byl skvělý, pak se trošku ztrácel. Samozřejmě on chce mít body, a když je nemá, je vždycky naštvaný, ale musí být trpělivý. Ale pauza mu pomohla. Hrál za rakouskou jednadvacítku v Belgii a vrátil se do dynamiky, která je mu vlastní.
Cítil jste velký tlak od vedení klubu na výhru se Slováckem, abyste se udrželi v první šestce?
Nikdo není spokojený, když se nevyhrává. Na druhou stranu jsme v tabulce pátí a máme nejmladší tým v lize. Třeba s Hradcem jsme doma od první do poslední minuty hráli šíleně, ale i takové zkušenosti tým posouvají. Proti Slovácku měl náš výkon i na těžkém terénu kvalitu.