Chance Liga 2025/2026

Liberec nahodil řetěz a Kováčovi se ulevilo. Diakité má obrovský potenciál, míní trenér

Michael Havlen
  20:00
Na třetí pokus konečně výhra před domácím publikem a posun na páté místo ligové tabulky. Fotbalisté Liberce první zápas po reprezentační přestávce zvládli, U Nisy udolali Slovácko 2:1. „Je to obrovská úleva, to říkám úplně na rovinu. Potřebovali jsme to zvládnout a bodovat za tři body, abychom měli šanci zůstat tam, kde chceme být. Jsem za to moc rád, nerodilo se to úplně lehce,“ řekl trenér Radoslav Kováč. „Líbilo se mi naše nastavení i výkon. Bylo to zasloužené vítězství.“
Liberecký trenér Radoslav Kováč | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Skóre otevřel hlavou útočník Krollis, který kvůli zlomenému nosu nastoupil s maskou. Co jste tomu říkal?
Byla to krásná branka, Krollis to potřeboval jako sůl, odvedl skvělý výkon. Bohužel jsme rychle dostali vyrovnávací gól po standardní situaci, kdy Diakité mohl odkopnout míč, ale dal to přímo na nohu Havlíka a ten má fantastickou levačku. V tu chvíli nám chyběla koncentrace a nedokázali jsme to uhrát do bezpečí, projevila se zbrklost mládí.

Co druhý poločas?
Tam jsme měli velmi dobrých dvacet minut a nakonec to Diakité krásně trefil a vstřelil vítěznou branku. Závěr pro nás nebyl úplně jednoduchý. Tentokrát nám nepomohlo střídání, nepodrželi jsme míče po stranách. Nakonec jsme to zvládli bojovností, kluci tam nechali srdce, a to je nejdůležitější.

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Jak byste komentoval výkon autora vítězné branky Diakitého?
Je to ročník 2006. Udělal obrovský progres a každým zápasem roste. Zlepšil akceleraci na druhý balon, má i výbornou střelu, teď to ukázal levačkou. Trochu se tím vykoupil za tu chybu při gólu soupeře. Je to hráč s obrovským potenciálem.

Podařilo se vám v reprezentační pauze dát po slabším období tým dohromady tak, jak jste si představovali?
Ano. Pracovali jsme na tom, abychom hráli daleko víc po zemi, a dnes to bylo vidět. Pomohl nám i přípravný zápas v Pardubicích, které nám umožnily hrát na skvělé trávě. Po dlouhé době jsme v něm dali dva góly, což bylo důležité, protože ve čtyřech předchozích utkáních jsme skórovali jen jednou z penalty. V březnu nám spadl řetěz, to je bez debat. Nehráli jsme dobré zápasy, nebyl to ani náš styl, málo jsme si věřili.

Pomohla pauza i nejproduktivnějšímu hráči Liberce Mahmičovi?
V prvním poločase byl skvělý, pak se trošku ztrácel. Samozřejmě on chce mít body, a když je nemá, je vždycky naštvaný, ale musí být trpělivý. Ale pauza mu pomohla. Hrál za rakouskou jednadvacítku v Belgii a vrátil se do dynamiky, která je mu vlastní.

Cítil jste velký tlak od vedení klubu na výhru se Slováckem, abyste se udrželi v první šestce?
Nikdo není spokojený, když se nevyhrává. Na druhou stranu jsme v tabulce pátí a máme nejmladší tým v lize. Třeba s Hradcem jsme doma od první do poslední minuty hráli šíleně, ale i takové zkušenosti tým posouvají. Proti Slovácku měl náš výkon i na těžkém terénu kvalitu.

Vstoupit do diskuse

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.