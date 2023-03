Trápící se Liberec čeká těžká zkouška: k Nise dorazí Slavia

Před startem jarní části sezony by fotbalisté i trenéři Slovanu Liberec vyhlíželi domácí duel se Slavií jako ligový svátek, aktuálně je však pro ně spíše noční můrou.

Liberečtí v nejvyšší soutěži v tomto kalendářním roce získali ze sedmi zápasů jen pět bodů, poslední tři utkání prohráli a před týdnem navíc utrpěli ostudný direkt 0:4 v Mladé Boleslavi. Vedení Slovanu v čele s tajemným majitelem Ludvíkem Karlem sice nevydalo žádné oficiální prohlášení ani ultimátum, nicméně pozice hlavního kouče Luboše Kozla se zdá být značně nejistá. A Slavia navíc není tím soupeřem, na kterém by se rozklížený liberecký tým mohl před reprezentační pauzou chytit...

Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel na tréninku týmu na Maltě.

„Slavia má samozřejmě velmi kvalitní a široký kádr a naposledy zvládla důležitý boj o první místo s Plzní. Čeká nás silný tým a musíme podat maximální výkon, abychom uspěli. Zápas v Mladé Boleslavi se nám nepovedl, cítíme ale v týmu velké odhodlání vše napravit a zaskočit favorita,“ uvedl Jakub Harant, liberecký asistent trenéra.

Realizační tým Slovanu má dál potíže se složením základní sestavy. Stále chybí kvarteto zraněných hráčů, kteří by nejspíš na jaře nastupovali od začátku zápasů: Gebre Selassie, Mikula, Fukala a Višinský. Hrát dnes nemohou ani ze Slavie hostující Valenta a Prebsl, do týmu se naopak po karetním trestu vracejí stěžejní záložníci Červ s Frýdkem.

„Oba týmy se nacházejí v jiném rozpoložení. Nám hodně zvedl sebevědomí otočený zápas s Plzní, kdežto Liberci se teď nedaří, takže větší pohoda by měla být na naší straně a budeme se to snažit přenést na hřiště. I proto, že se nám poslední zápasy venku nepovedly, bylo to pro nás varování a věřím, že jsme už dostatečně poučení, abychom zápas na stadionu U Nisy zvládli,“ přeje si asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Po nucené přestávce nastoupí Jablonečtí v nedělí na stadionu Brna.

Fotbalisté Jablonce mají za sebou čtrnáctidenní herní přestávku, protože jejich domácí zápas se Slováckem se v neděli nemohl kvůli silně podmáčenému trávníku na Střelnici odehrát. Odložený duel je na programu ve středu 5. dubna od 17.00.

V předchozích dvou utkáních se Jabloneckým dařilo, Teplice i Hradec Králové skolili shodně vysoko 4:1 a v tabulce jim patří 10. místo. V neděli se od 15.00 představí v Brně, které je deváté. „Brno je další těžký soupeř, který má v týmu nejlepšího střelce ligy Řezníčka. My se ale musíme dívat hlavně na sebe a navázat na poslední vydařené zápasy. Teď nám trochu rozhodilo rytmus odložené utkání se Slováckem, ale přizpůsobili jsme tomu tréninkový týden tak, abychom na neděli byli co nejlépe připraveni a před reprezentační přestávkou si ještě vylepšili postavení v tabulce,“ řekl trenér Jablonce David Horejš.