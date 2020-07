Hoftych: Musíme zvolit strategii pro dvě utkání, která asi přijdou

Tým, který minulý týden prožil zklamání ze smolně prohraného finále poháru se Spartou, bude muset o postup do Evropské ligy bojovat do poslední chvíle, možná i v baráži s vítězem prostřední skupiny. Kolo před závěrem nadstavby je stále čtvrtý o bod před Jabloncem, ten však končí zítra doma s Baníkem, kdežto Liberec jede do Plzně.

„Musíme si sednout s vedením klubu a majitelem a zvolit strategii pro dvě utkání, která pravděpodobně přijdou,“ řekl trenér Pavel Hoftych.



S jakou taktikou jste na Slavii šli?

Měli jsme několik vynucených ztrát důležitých hráčů a naším záměrem bylo držet bezbrankový stav a pokusit se z brejků proměnit gólovou šanci. Věděli jsme, že je to jediná možnost, protože na dobývání soupeřovy branky jsme měli příliš absencí. Bohužel jsme dostali první gól a pak laciný na 2:0. Ve druhém poločase jsme pak dostřídávali dorostence, kdežto soupeř top hráče, a naše šance se dál snižovaly. V závěru naši mladí kluci korigovali výsledek čestnou brankou, ale utkání bylo rozhodnuté už po prvním poločase.

Jak moc už na tým doléhá únava?

Finále poháru se Spartou nás stálo strašně moc sil, nejen fyzických, ale hlavně psychických. Hráči se rvali statečně, pro nás byla jediná šance zůstat ve hře, ale Slavia šla do dvoubrankového vedení.

Poslal jste do hry hned několik velmi mladých hráčů. Po jejich akci jste také dali jediný gól. Co jste říkal jejich výkonu?

Je to pro ně obrovská škola. Musí si vážit toho, že jsou v A-týmu, a pokud se budou učit, mají šanci, aby zůstali delší dobu. Většina z nich možná dostane šanci i ve středu na horké půdě v Plzni.

Jak těžké bude udržet čtvrté místo před Jabloncem a vyhnout se baráži o Evropu?

Jablonec je doma velmi silný a poslední zápas hraje s Baníkem, který už do Evropy nemůže, takže uvidíme, jak k tomu přistoupí. My máme tým, který toho má v poslední době za sebou strašně moc, 13 zápasů s top mužstvy. Musíme si sednout s vedením klubu a majitelem a zvolit strategii pro dvě utkání, která pravděpodobně přijdou.