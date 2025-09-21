Chance Liga 2025/2026

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Autor:
  10:00
Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská Slavia, úřadující domácí mistr. Očekávaný duel 9. kola má výkop v 15.30.
Fotogalerie3

Hráči Liberce a Slávie čekají na rozehrání standardní situace. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Zatímco v 5. kole prohráli fotbalisté Slovanu doma se Spartou 0:2, v duelu 7. dějství remizovali s Plzní 1:1. Jak si povedou nyní proti Slavii? Na lídra Liberečtí vyrazí výrazně nabuzeni nedávným triumfem 2:0 v Ostravě.

„Myslím, že jsme teď v situaci, kdy věříme, že jsme schopni Slavii udělat na hřišti opravdu těžkou práci. Musíme se jí vyrovnat intenzitou i agresivitou hry, protože má běhavý tým, ale to my také,“ velí liberecký asistent trenéra David Mikula.

„Samozřejmě to od nás musí být top týmový a soubojový výkon, chceme předvést kvalitní fotbal, navázat na domácí výkon proti Plzni, držet míč a ne se jen bránit. Prostě naše kvalita na balonu, to bude základ a jen takhle můžeme konkurovat těm nejlepším mužstvům, jakým je právě Slavia.“

Liberecký obránce Petr Hodouš s míčem na noze před Cheickem Souarém z Plzně
Sparťanský wingbek Pavel Kadeřábek odehrává míč před Azizem Kayondem z Liberce.

Fotbalisté Slavie vstoupili ve středu do Ligy mistrů domácí remízou s norským Bodö/Glimt, přičemž o výhru přišli až v poslední minutě.

„I když nevyhrála, ukázala Slavia obrovskou kvalitu. Celotýmově i na jednotlivých postech od gólmana Staňka až po útočníky. Slavia je aktuálně top evropský mančaft a pro nás je domácí zápas proti ní velkou výzvou,“ dodal Mikula.

V minulé sezoně odehráli Liberečtí proti Slavii dva vyrovnané zápasy, ale z obou nakonec odešli poraženi těsně 0:1.

„Opět to pro nás bude extrémně těžký zápas, protože hra Slovanu má po těch velkých změnách vzestupnou tendenci, což tým dokázal výhrou na Baníku,“ uvedl Milan Kerbr, asistent trenéra Slavie.

„Máme sice za sebou středeční utkání v Lize mistrů, ale na tento rytmus jsme už zvyklí a máme dost široký kádr na to, abychom si s tím poradili. I když máme kvůli zraněním trošku problémy se složením obrany a uvidíme, jak to poskládáme,“ doplnil Kerbr, bývalý liberecký fotbalista.

Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Na bitvu s pražskou Spartou dorazilo do ochozů stadionu U Nisy v polovině srpna 9 120 diváků, remízový duel s Plzní sledovalo na konci téhož měsíce „jen“ 4 216 příznivců. Nyní už by se však měla místa zaplnit minimálně dvojnásobně.

„Očekáváme návštěvu přes osm tisíc diváků. Vzhledem k opatřením, která jsme učinili v průběhu předprodeje, doufáme, že kromě Západní tribuny, která byla vyhrazena pro fanoušky Slavie, bude na ostatních tribunách většina fandit Slovanu,“ přeje si Tomáš Čarnogurský, tiskový mluvčí libereckého klubu.

„V Liberci jsem hrával a vím, že zápasy proti Slavii bývají pro diváky svátkem a svůj tým poženou dopředu. My ale zase spoléháme na naše fanoušky, kteří vždy při zápasech venku vyprodají pro ně vyhrazený sektor a jsou pro nás opravdu tím dvanáctým hráčem,“ těší se Milan Kerbr.

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

