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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Liberec - Slavia 0:0, v úvodu šance pro domácí, ale Markovič chytá

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Sledujeme online   19:13aktualizováno  20:03

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Mikuláš Konečný v hlavičkovém souboji s Afolabim Soliem ze Slovanu Liberec. | foto: Petr?ek RadekČTK

Nejtěžší zkouška v úvodu nového ročníku číhá na lídra fotbalové ligy. Slávisté ve svém čtvrtém utkání hrají v Liberci, který se ukazuje rovněž v solidní formě. Duel můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Tři zápasy, devět bodů, skóre 11:2. Obhájce titulu vstoupil do sezony razantně.

Proti poslednímu utkání proti Pardubicím udělal slávistický trenér Jindřich Trpišovský tři změny, nehrají Piták, Šturm a N’Guessan, místo nich Isife, Ayaosi a Konečný. Sestava: Markovič – Holeš, Zima, Konečný – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Provod, Chytil, Ayaosi. Po dlouhém trestu se vrací útočník Chorý, který je na lavici.

Liberec má šest bodů, vyhrál v Plzni a na Zbrojovce Brno. Domácí porážku s Teplicemi ovlivnilo, že hrál víc než poločas v devíti bez dvou vyloučených.

Chance Liga 2026/2027
16. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Liberec : Slavia 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - L. Hůlka, A. Drakpe, J. Mikula - J. Koželuh, L. Masopust, F. Faye, A. Kayondo - M. Lexa, A. Soliu, R. Krollis
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, M. Konečný - S. Isife, W. Nowak, M. Sadílek, M. Suleiman - E. Ayaosi, M. Chytil, L. Provod
Náhradníci:
A. Bužek, P. Juliš, P. Hodouš, D. Rus, Q. Zyba, V. Stránský, L. Mašek, V. Sychra, L. Pešl, V. Baboula
Náhradníci:
D. Moses, P. Kačor, A. N’Guessan, T. Diakité, D. Šturm, T. Vlček, T. Chorý, I. Schranz, Š. Chaloupek, N. Domčak, O. Kubiak
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Liberec - Slavia 0:0, v úvodu šance pro domácí, ale Markovič chytá

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Nejtěžší zkouška v úvodu nového ročníku číhá na lídra fotbalové ligy. Slávisté ve svém čtvrtém utkání hrají v Liberci, který se ukazuje rovněž v solidní formě. Duel můžete od 20.00 sledovat v online...

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