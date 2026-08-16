ONLINE: Liberec - Slavia 0:0, v úvodu šance pro domácí, ale Markovič chytá

Tři zápasy, devět bodů, skóre 11:2. Obhájce titulu vstoupil do sezony razantně.
Proti poslednímu utkání proti Pardubicím udělal slávistický trenér Jindřich Trpišovský tři změny, nehrají Piták, Šturm a N’Guessan, místo nich Isife, Ayaosi a Konečný. Sestava: Markovič – Holeš, Zima, Konečný – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Provod, Chytil, Ayaosi. Po dlouhém trestu se vrací útočník Chorý, který je na lavici.
Liberec má šest bodů, vyhrál v Plzni a na Zbrojovce Brno. Domácí porážku s Teplicemi ovlivnilo, že hrál víc než poločas v devíti bez dvou vyloučených.
T. Koubek - L. Hůlka, A. Drakpe, J. Mikula - J. Koželuh, L. Masopust, F. Faye, A. Kayondo - M. Lexa, A. Soliu, R. Krollis
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, M. Konečný - S. Isife, W. Nowak, M. Sadílek, M. Suleiman - E. Ayaosi, M. Chytil, L. Provod
A. Bužek, P. Juliš, P. Hodouš, D. Rus, Q. Zyba, V. Stránský, L. Mašek, V. Sychra, L. Pešl, V. Baboula
D. Moses, P. Kačor, A. N’Guessan, T. Diakité, D. Šturm, T. Vlček, T. Chorý, I. Schranz, Š. Chaloupek, N. Domčak, O. Kubiak