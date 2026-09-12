Liberec sestřelil Boleslav díky třem jejím bývalým hráčům. Gól neslavil jen Kušej

„My jsme bohužel neměli žádné bývalé hráče Liberce, které bychom proti němu mohli nasadit,“ posteskl si ironicky boleslavský trenér Aleš Majer.
„Ale problém je spíš v tom, že jsme čtyřikrát hráli pod Ještědem, v Liberci ani v Jablonci jsme ovšem nedokázali dát góly. Asi budeme muset jet někam na soustředění, abychom to protrhli. Góly jinak střílíme, ale tady se nám to nějak nedaří.“
Po vyrovnaném začátku dal Slovanu klid Kušej, který ve 20. minutě nadvakrát překonal Flodera. Gól neslavil, z respektu ke svému bývalému týmu jen omluvně zvedl ruce. „Bylo to od něj sympatické gesto. V Boleslavi strávil nějaký čas a posunul se odtud do Slavie,“ ocenil trenér hostů.
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Liberec - Ml. Boleslav 3:0, domácí jdou po kanonádě do čela neúplné tabulky
Kušej, který v Liberci právě ze Slavie hostuje, v souboji dvou týmu z popředí tabulky ukázal, že se dostává do velké fazony. V předminulém zápase proti Hradci si připsal první asistenci, minule v derby v Jablonci první gól a proti Boleslavi se trefil znovu. A opět to byla vítězná branka.
„Neřekl bych, že nás Vasil nějak zvlášť zlobil. Ale při tom gólu si za tím důsledně šel, to musím říct. Samozřejmě je to nadstandardní ligový hráč,“ dodal Majer.
Na 2:0 pro Liberec zvyšoval po nedorozumění mezi gólmanem Floderem a bránícím Karafiátem zkraje druhého poločasu Mašek. Ten ovšem svůj bývalý tým nijak nešetřil. Po vstřelení branky dal průchod radosti a pod kotlem hostujících fanoušků ukazoval svůj liberecký dres.
„Prostě jsem si ten gól oslavil. K tomu klubu mám respekt, vychovali mě. Ale k těm pár lidem v kotli, kteří na mě od první minuty pokřikovali, respekt nemám. Když na mě hulákají už od začátku, tak jsem si ten gól oslavil,“ vysvětlil Mašek, který se v sezoně trefil potřetí.
Fanoušci Boleslavi mu nemůžou zapomenout, že loni v létě zamířil spolu s parťákem Stránským k rivalovi do Liberce. „Tehdy jsme odešli zadarmo, což se tak nedělá. Jiná možnost ale nebyla. To je asi všechno, co bych k tomu řekl,“ dodal s tím, že ho pokřiky na jeho adresu ještě víc namotivovaly. „S bývalými spoluhráči jsme se ale po zápase pozdravili a žádná zášť mezi námi určitě není.“
Gólový účet zápasu uzavřel v 66. minutě Stránský. Po zákroku Flodera se nikým neatakován dostal k odraženému balonu a zpoza vápna parádně vymetl šibenici. V oslavě proti svému bývalému klubu byl někde mezi Kušejem a Maškem – otočil se od branky, rozpřáhl ruce a začal se smát. To už se na něj vrhli slavící spoluhráči.
„V tu chvíli jsem si ani neuvědomil, že jsme všichni tři dali branku klubu, kde jsme dřív hráli. Byl jsem spíš rád za Vojtův gól, protože jsme velcí kamarádi a on ten gól potřeboval,“ řekl Mašek.
Fotbalisté Liberce tak proti Boleslavi potvrdili famózní vstup do sezony. Vyhráli šestý ligový zápas z osmi a brankář Tomáš Koubek počtvrté vychytal nulu. Výsledek? Slovan se vyšvihl do čela ligové tabulky a setrvá tam minimálně do nedělní dohrávky Slavie v Teplicích.
„Je to senzační, ale umístění nic neznamená. Musíme pracovat dál, být pořád skromní, nelétat někde v oblacích a zkusit tu šňůru natahovat dál a dál,“ velí Mašek.