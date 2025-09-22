Chance Liga 2025/2026

Aby fyzioterapeut strkal do hráče? Musíme si to vyřešit, hlásil po remíze trenér Kováč

Michael Havlen
  7:34
Bod se Slavií, účastníkem Ligy mistrů, se vždycky počítá. Pod Ještědem však po remíze s úřadujícím mistrem panovala i kapka hořkosti. O výhru přišel Slovan po trefě Kušeje až v 87. minutě. „Je obrovská škoda dostat gól v takovém čase. Před zápasem bychom bod samozřejmě brali, ale teď cítíme zklamání,“ přiznal trenér Radoslav Kováč, jehož tým od 16. minuty vedl brankou Hodouše.
Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vasil Kušej a Erik Prekop ze Slavie se radují z gólu proti Liberci.
Liberecký kouč Radoslav Kováč v utkání se Slavií.
Vasil Kušej ze Slavie reaguje po vstřelené brance proti Liberci.
Lukáš Vorlický ze Slavie a Ange N’Guessan z Liberce bojují o míč.
11 fotografií

„Sahali jsme po skvělém výsledku, ale nakonec se nám to nepodařilo a máme jen bod. Na druhou stranu musíme vzít, že je to Slavia. Je to cenný bod, ale jak říkám, dostat gól pár minut před koncem je škoda,“ řekl liberecký trenér.

Jak blízko byly tři body?
Odehráli jsme velmi dobře první poločas. Brzo jsme vstřelili branku a měli ještě velkou šanci Maškem. Slavia kopala hodně rohů, ale standardní situace jsme pokryli fantasticky. Celý týden jsme se připravovali na to, že musíme dočíslovat strany, protože Slavia měla v minulém domácím zápase 31 centrů. To se nám dařilo. Po obrátce jsme měli další příležitosti, Slavia ale prostřídala a nakonec po tečované střele vyrovnala. Posledních pět minut jsem se bál, abychom zápas uhráli aspoň do bodu, protože tam už to lítalo ze všech stran.

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Berete to tak, že jste byl deset minut od nejlepšího výsledku se Slovanem?
Neberu. Samozřejmě kdybychom to zvládli, bylo by to asi největší vítězství. Ale my jsme před půl rokem porazili Spartu, která tehdy taky měla sérii dobrých utkání. Mrzí mě strašně druhý poločas s Plzní, protože tam jsme měli šance, abychom to zvládli. Měli jsme teď těžký los, ze tří posledních zápasů se silnými soupeři máme pět bodů, to není špatné. Ale to už je pryč, teď pro nás budou nesmírně důležité zápasy do reprezentační pauzy. Musíme udržet koncentraci.

Zdá se, že vám víc vyhovují bitvy se silnými soupeři. Souhlasíte?
Já si myslím, že jsme se zlepšili z dlouhodobého hlediska. Progres už trvá měsíc. I když jsme tehdy utkání ve Zlíně prohráli, cítil jsem, že tým dostává svou herní tvář. A sebevědomí přidává na výsledcích. Jdeme nahoru, ale spoustu věcí potřebujeme pořád doladit.

Překvapila vás Slavia hrou nebo rozestavením?
Slavia hrála středový diamant se třemi střeďáky. Věděli jsme, že strany budou volnější, protože to tak v předchozích zápasech bylo. Bohužel jsme toho nevyužili víc, Soliuovi to tentokrát tolik nelepilo, ale na druhou stranu Hodouš podal velice dobrý výkon.

Liberecký trenér Radoslav Kováč během zápasu se Slavií.

Proti Slavii dal svůj první ligový gól. Co na to říkáte?
Trošku jsem tomu věřil. Má velké srdce, pracuje, sprintuje, nešetří krokem, a to vám fotbal vždycky vrátí. Zaslouží si obrovskou pochvalu.

Hodoušův gól zkoumal VAR, protože mu předcházelo lehké postrčení. Nebál jste se, že gól nebude platit?
Neviděl jsem to. Byl tam nějaký střet, ale takových soubojů jsou mraky. Je to na pocitu rozhodčího a jsem rád, že to uznal.

Je Hodouš na křídle odpovědí na odchod Ghaliho do Olomouce? Nechtěl jste, aby klub přivedl někoho místo něj?
Máme Juliše nebo Špatenku, to jsou sice mladí hráči, ale ligu už nějakou dobu hrají. Dnes na křídle hraje Hodouš, máme různé varianty. Než abychom udělali nějaké unáhlené rozhodnutí, radši budeme pracovat s našimi talentovanými hráči. Odpovídá to naší filozofii.

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Co jste říkal na červenou kartu pro libereckého fyzioterapeuta, který strčil do hráče Slavie?
To si v žádném případě nemůže dovolit. Budeme to vnitřně řešit. Když rozhodčí vytáhl červenou kartu, nejdřív jsem si myslel, že ji ukáže Kayondovi, který se srazil s protihráčem hlavou. Nakonec to dopadlo dobře a zůstal na hřišti.

Dlouho jste Slavii drželi zkrátka, ale ta na hřiště postupně posílala čerstvé hráče. Změnil jste něco v závěru, když jste to viděl?
Změnilo se hlavně to, že Masopust měl křeče. Reagovali jsme na to Plechatým a Ichou, bylo to běžecky náročné utkání, navíc počasí tomu nepřidalo. Nakonec jsme dostali gól po centru zleva. Slavia si toho jinak moc nevytvořila. V obraně jsme hráli velmi dobře, ale nakonec to na tři body nestačilo.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Aby fyzioterapeut strkal do hráče? Musíme si to vyřešit, hlásil po remíze trenér Kováč

