Liberecký kouč po porážce s Rapidem: Byla to pro nás parádní škola

„Rapid nás předčil výsledkově i herně. Je to logické, jde o mužstvo, které je na rozdíl od nás delší dobu pohromadě a chystá se na předkolo Ligy mistrů. Je to špičkový tým ve srovnání s tím, kde jsme teď my,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. „Byla to pro nás ale parádní škola, získali jsme skvělý studijní materiál. V naší hře byly mraky nedostatků, ale posune nás to dál.“

Liberecká obrana nastoupila proti Rapidu s jedinou změnou oproti jaru: Karafiáta, který stejně jako tři další hráči odešel do Slavie, nahradil vypůjčený slávista Tijani. Na kraji zálohy, kde Liberečtí ztratili Malinského, zase nastoupil Mosquera. V útoku Slovan nasadil slávistickou dvojici Matoušek - Júsuf.

Skóre otevřel parádní ranou Kara, který se trefil s odrazem o břevno. Na 2:0 Rapid zvýšil hlavičkou Greimla po trestném kopu. Ještě do poločasu navíc Liberec přišel o útočníka Júsufa, který odstoupil kvůli svalovým potížím. Ani Rabušic, který ho vystřídal, Slovanu ke vstřelení branky nepomohl.

Na výkonu Liberce bylo patrné, že na sehrání po letních změnách potřebuje mnohem víc času. „Jsme tým, kde polovina hráčů odešla a polovina přišla, takže musíme začít ze startovní nuly. Největší chyba by byla si myslet, že jsme stejně dobrý tým jako před měsícem, to určitě nejsme,“ upozornil Hoftych. „Každý hráč musí pochopit, že nás čeká těžká práce a je potřeba se odrazit od poctivosti. Není to o tom, že si budeme hrát na parádu a dokazovat, jací jsme fotbalisti. Tohle mužstvo si svoji pozici musí znovu získat a obhájit.“

Po návratu z rakouského soustředění budou Liberečtí doma ladit formu na úvodní ligový zápas, který sehrají v sobotu v Olomouci. „Základ základní sestavy máme, ale ještě budeme řešit aktuální formu hráčů i to, jak nám zapadnou do toho, co bychom chtěli v Olomouci hrát. Je tu hodně nových hráčů a musí si zvyknout na svou roli. Proti Rapidu někteří chtěli hrát tak, jako by byli v nejlepší formě, ale nejsou a my se tomu musíme přizpůsobit,“ řekl Pavel Hoftych.