Liberečtí fotbalisté už jsou doma, trenér Hornyák vyhlíží posily

„Těší mě, že pracovní morálka a vystupování celého mužstva byly na maximální profesionální úrovni a také, že nedošlo ke zranění,“ hodnotil přípravný blok na Kypru liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Liberec stále nepřivedl náhradu za klíčového záložníka Petra Ševčíka, který odešel do Slavie. Na Kypru testoval slovenského středopolaře Samuela Štefánika, ten však nenaplnil očekávání a s týmem už nepokračuje.

„Ostatní nováčky Vrabce a Lehoczkého (z juniorky) budeme i nadále zapracovávat do A-mužstva. Plány s nimi jsou jasné, budeme se snažit čím dál víc zapojit naše odchovance do týmu,“ uvedl Hornyák.

Jedinou dosavadní novou akvizicí Liberce je útočník Petar Musa hostující ze Slavie. Kouč Hornyák však věří, že klub brzy přivede avizované posily do středu pole i útoku. „Jedná se o dvě jména. Věřím, že do pátku budou u nás a posílí naše mužstvo,“ upřesnil Hornyák.

Tento pátek fotbalisté Liberce odehrají první zápas zimní přípravy. Od 11 hodin přivítají v Turnově celek Neugersdorfu z německé čtvrté nejvyšší soutěže. Večer po utkání hráči vyrazí na Reprezentační ples do libereckého Grandhotelu Zlatý lev, kde se s nimi můžou potkat i fanoušci.

Doma však Liberečtí příliš dlouho nepobudou. Už příští pondělí znovu odletí do zahraničí, tentokrát na herní kemp do Turecka, kde zůstanou až do pátku 1. února a odehrají čtyři přípravné zápasy proti zahraničním soupeřům.