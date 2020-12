Fotbalisté Liberce po triumfu v Gentu vyzvou v lize Slovácko

„Pondělní termín zápasu se Slováckem byl s námi konzultován. I když si zkrátíme čas před zápasem s Crvenou zvezdou, přece jen je to pondělí trochu lepší. Hrát zápas po pátečním příletu z Gentu hned v neděli by bylo hodně složité,“ řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.



Liberec - Slovácko Pondělí 18.00 online

Oba celky jsou aktuálně ve středu tabulky a oba mají shodně k dobru odložený zápas v Ostravě. Liberečtí ztrácejí na Slovácko bod. „Slovácko hraje velmi dobrý fotbal, trenér Martin Svědík tam odvádí dlouhodobě výbornou práci. Je to fyzicky silný tým, technicky dobrý a určitě patří do špičky ligy,“ podotkl Hoftych, jehož tým nastoupí v nejvyšší soutěži po více než dvou týdnech, kdy doma prohrál derby s Jabloncem.



„V Liberci se nám dlouhodobě nedaří, kopou se tam proti nám penalty a máme vyloučené hráče. Nesmíme tomu ale podlehnout, jdeme do zápasu s čistou hlavou,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek. „Liberec vyhrál v Gentu a potvrdil, že je to velmi kvalitní tým. Na nějakou jeho únavu nespoléháme, má široký kádr a koronavirovými peripetiemi si už prošel. Rádi bychom domácí překvapili naší přímočarostí.“



Dnešní duel U Nisy může nabídnou premiérový vzájemný souboj bratří Sadílků v první lize. Za Liberec hraje Michal, jenž ve Slovanu hostuje z Eindhovenu, za Slovácko o tři roky starší Lukáš. „Pokud nastoupíme, tak to určitě bude pro mě i pro bráchu specifický zápas a samozřejmě jsem už přemýšlel o tom, jak to bude probíhat. Na hřišti bude Lukáš můj soupeř, určitě ho nebudu nijak šetřit a on mě taky ne, to ani nejde, protože samozřejmě budeme chtít oba udělat maximum pro svůj tým,“ tvrdí Michal Sadílek.

„Doufám, že utkání zvládneme my a že si budu moct bráchu o Vánocích dobírat,“ plánuje si Lukáš Sadílek.