Slavia by se měla bát nás, ne naopak, burcuje liberecký obránce Plechatý

Slavia dnes přijíždí pod Ještěd jako mírný favorit, oba týmy však mají po dvou ligových kolech ligy čtyři body. Liberec se představí doma opět po pěti dnech, když v neděli remizoval s Olomoucí 1:1.

Liberec – Slavia Pátek 17.30 online

„Na tenhle zápas se všichni v klubu moc těšíme, mohlo by být plno, možná dokonce po dlouhé době i vyprodáno, takže by utkání mohlo mít krásnou atmosféru. Věřím, že k tomu přispějeme i my dobrým fotbalem a dobrým výsledkem pro nás,“ říká asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„Hrajeme doma, diváci nás poženou. V zápasech proti pražským S je vždycky zvýšená motivace je porazit a hra má většinou velmi dobrou úroveň z obou stran.“

Nový majitel libereckého klubu Ondřej Kania před časem vyhlásil cíl mít na Slavii po devíti letech vyprodaný stadion U Nisy. Vë čtvrtek zbývalo v prodeji posledních zhruba tisíc míst, takže jeho splnění není daleko. I kdyby však nebylo úplně vyprodáno, na Slavii s jistotou dorazí nejvyšší liberecká návštěva za hodně dlouhou dobu.

„Lidé z Liberce, které znám, říkají, že je tady velká fotbalová horečka, což jsem poznal osobně na zápase s Olomoucí. Moc se těším na plný stadion U Nisy, mohlo by prý být vyprodáno a atmosféra bude skvělá,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který dříve působil v Liberci.

„Sám jsem v Liberci zažil vyprodaný stadion ať už v evropských pohárech s Olympiquem Marseille nebo v lize se Slavií. Díky skále a dlouhé zakryté tribuně je tady skvělá akustika, takže se zdá, že má stadion trojnásobnou kapacitu než ve skutečnosti,“ připomněl Trpišovský.

Velká návštěva bude i velkou zátěžovou zkouškou pro liberecký klub. Při prvním domácím zápase s Olomoucí nefungovaly služby na stadionu U Nisy dokonale, lidé například stáli dlouhé fronty na občerstvení. Organizátoři se snaží na ostře sledovanou bitvu připravit lépe.

„Posílení obsluhy, více stánků uvnitř i vně stadionu. Lepší značení. Hned deset mobilních čteček navíc u vstupů,“ vypočítal ředitel marketingu a obchodu Štěpán Hanuš, co vše se chystá na Slavii.

Duel Liberec – Slavia nabídne i jednu pikantní konfrontaci. Liberecký generální ředitel Jan Nezmar se poprvé postaví proti slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému, s nímž nejprve v Liberci a poté ve Slavii spolupracoval. Kdysi vřelé vztahy mezi oběma muži se po Nezmarově odchodu ze Slavie ocitly na bodu mrazu.

Jan Nezmar

„Od té doby, co jsem ve Slavii skončil, jsem s nimi (realizačním týmem Slavie) vlastně nemluvil. Mrzí mě to, ušli jsme spolu kus cesty, ale v nějaký moment jsme se rozešli. Rozdělil nás způsob práce. Potřebu navázat kontakt jsem úplně necítil, protože se ke mně nesly hlasy, že jsou na mě naštvaní, a já jsem vnitřně neměl pocit, že by k tomu měli mít důvod. Ale tak to prostě někdy je,“ popsal Nezmar svůj současný vztah k trenérům Slavie v podcastu Kudy běží zajíc.

Liberecký obránce Dominik Plechatý si nemyslí, že favoritem dnešní bitvy U Nisy je dopředu Slavia. „My jsme doma, na našem stadionu, máme silný tým a myslím, že by spíš Slavia měla přijet s respektem a měla by se bát ona nás a ne naopak. Věřím, že z Liberce ze stadionu U Nisy se jen tak lehce body vozit nebudou a bude to tak i po zápase se Slavií,“ prohlásil Plechatý sebevědomě.

Do sestavy Slavie by se mohli vrátit rekonvalescenti Masopust a Zafeiris, start Chytila s Bužkem je s otazníkem. V základní sestavě se chytil záložník Prebsl, kterého si Slavia stáhla z hostování právě z Liberce.

Severočeský tým v týdnu opustil útočník Kulenovič, který zamířil do nizozemského klubu Heracles Almelo. Co se týče zdravotního stavu, do hry zatím kvůli menším potížím s kolenem nenaskočil útočník Rabušic, obránce Mikula musel v utkání s Olomoucí předčasně střídat.