Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí se netajili, že vzhledem ke zraněním některých hráčů chtějí přes zimu rozšířit konkurenci na postu středního obránce. „Jsem rád, že se nám podařilo získat dalšího hráče na pozici stopera. Harisovi je devatenáct let, ale už teď reprezentuje v jednadvacítce, kde obstál v zápasech proti silným soupeřům,“ uvedl Jan Nezmar, generální ředitel Slovanu.
„Vyniká především rychlostí a silou v osobních soubojích. Určitě dostane prostor pro adaptaci, která nebude jednoduchá. Ale věřím, že až trenérský tým využije a ještě zdokonalí jeho silné stránky, bude týmu prospěšný,“ prohlásil Nezmar.
Berbič se těší, že se Slovanem zabojuje o účast v evropských pohárech, Severočechům patří v lize po podzimu šesté místo. „Věřím, že silově i rychlostně jsem na tom dobře. Budu makat na sto procent, abych se prosadil a pomohl týmu k úspěchům. Už se těším na jarní část sezony,“ řekl 190 centimetrů měřící zadák, který se připojil k mužstvu na soustředění ve Španělsku.