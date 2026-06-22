„Když mě Slovan kontaktoval, měl jsem radost. Je to pro mě krok dopředu a jsem za to rád. Přicházím se učit, zlepšovat se a pomoct týmu kvalifikovat se do Evropy. Co se týče osobních cílů, chci se prosadit do základní sestavy, podávat dobré výkony, střílet co nejvíce gólů a být produktivní pro svůj tým,“ prohlásil Baboula, který může nastupovat na pozici levého i pravého křídla.
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Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří
V minulé sezoně slovinské ligy zaznamenal ve 30 zápasech devět branek a sedm asistencí. „Nemůžu se dočkat, až začnu tohle dobrodružství. Fanouškům můžu zaručit, že na hřišti nechám všechno. Ve Slovinsku jsem zapracoval na angličtině, ale chtěl bych se tady začít učit i česky,“ uvedl rodák z hlavního města SAR Bangui.
Liberec ho ve Slovinsku pečlivě sledoval. „Chtěli jsme získat rozdílové křídlo na finální třetině hřiště, které zároveň bude nadstandardně rychlostně vybavené. Přesně to by nám Vénuste měl splňovat a měl by zapadnout do našeho herního stylu. V uplynulé sezoně potvrdil produktivitu z předešlého jara, navíc je v ideálním fotbalovém věku a má zkušenosti z reprezentací. Máme i informace o jeho zdravém charakteru, což je dalším důležitým aspektem k rychlé adaptaci do týmu,“ prohlásil generální ředitel Liberce Jan Nezmar.
Vedení Slovanu před pár dny přivedlo z Brava i Senegalce Falloua Fayeho. Ve slovinském klubu působil také francouzský stoper Ange N’Guessan, který má podle médií namířeno z Liberce do Slavie stejně jako záložník Toumani Diakité z Pobřeží slonoviny.
Severočeský klub se v minulé sezoně pod ambiciózním majitelem Ondřejem Kaniou probojoval do elitní skupiny o titul. Skončil šestý, opět tak zůstal bez pohárové Evropy. V prvním ročníku pod Kaniou hrál Slovan prostřední nadstavbovou skupinu a obsadil deváté místo. V obou sezonách vedl mužstvo trenér Radoslav Kováč, jehož vedení před začátkem letní přípravy nečekaně odvolalo. Jeho místo zaujal slovenský kouč Branislav Fodrek.