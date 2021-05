Liberec znovu nevyhrál, sen o Evropě se rozplývá. Remíza odpovídá průběhu, řekl kouč

„Celý zápas se obě mužstva rvala, jestli se podaří toho druhého přetlačit, oběma ale chyběla kvalita v koncovce. Remíza asi odpovídá průběhu. Zlín hrál velmi dobře a urputně,“ konstatoval po včerejším utkání na východě Moravy liberecký trenér Pavel Hoftych.

„Naše šance na poháry už je minimální, dokud ale žije, budeme se rvát. V jednu chvíli jsme se dotáhli v tabulce nahoru, ale v posledních zápasech už tolik nebodujeme,“ dodal Hoftych.

Zápas Zlín - Liberec nepatřil mezi fotbalové lahůdky. Bojovalo se hlavně ve středu pole, šancí bylo pomálu. Před utkáním se navíc nad Zlínem prohnala bouřka, a tak trávník nebyl v ideálním stavu. Nebezpečnější byli domácí hráči, zvlášť v závěru, kdy už Liberec ve snaze o tříbodový zisk hrál vabank.

Slovan, jemuž chyběli zranění hráči Rabušic a Koscelník, měl za celé utkání jen jednu vyloženou příležitost. Hlavička Chaluše po rohu v 67. minutě však skončila na břevnu zlínské branky. V závěru zahrozil Pešek, jeho střela však mířila nad zlínskou branku. „To byla velká šance. Pešek tyhle obstřely umí. Směr byl dobrý, výška bohužel nikoliv,“ řekl liberecký trenér Hoftych.



Páté místo v tabulce zajišťující vstupenku do pohárové kvalifikace se po bezbrankové remíze ve Zlíně vzdálilo Libereckým už na tři body, pátá Plzeň totiž doma jasně přehrála ostravský Baník. Na Slovan se navíc dotáhly Pardubice, které mají nyní také 52 bodů.

Cesta do Evropy tak pro severočeský tým vede už jen přes výhru v závěrečném kole doma nad Olomoucí. Plzeň by však současně musela vyjít naprázdno na hřišti poslední Opavy, což by byla obrovská senzace. „Do posledního zápasu s Olomoucí půjdeme s tím, že se budeme chtít rozloučit s diváky vítězstvím. Jak dopadnou ostatní zápasy, to neovlivníme,“ řekl liberecký kapitán Jan Mikula.