Jsem zklamaný, zápas jsme nezvládli, přiznal liberecký trenér Kozel

„Jsem zklamaný, zápas jsme nezvládli,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Úvodních dvacet minut na nás bylo vidět, že hrajeme první mistrák. Pak jsme se sice dostali do hry, ale náš hlad jít do koncovky byl minimální. Bylo jasné, že kdo dá první gól, ten získá velkou výhodu. Povedlo se to Zlínu a vadí mi, že jsme inkasovali z celkem lehce bránitelné situace. My jsme bohužel nezvládli ubránit nulu vzadu, ani být nebezpeční v útoku.“

U obou gólů Zlína byl střídající Vukadinovič. V 65. nabil skvělým centrem na vedoucí branku Tkáčovi, který se trefil hlavou k tyči. „Ten gól mě mrzí. Přišlo mi, že už mám míč na ruce a posunu ho na roh, ale balon na tvrdém terénu skočil, zvedl se a už jsem na něj bohužel nedosáhl,“ litoval brankář Milan Knobloch.

Druhý gól Zlína padl z brejku do otevřené liberecké obrany, kdy Vukadinovič pro změnu posunul míč na Hrubého a ten přehodil vybíhajícího Knoblocha.

V libereckém dresu zažil ligovou premiéru útočník Alijagič, který U Nisy hostuje ze Slavie, do žádné šance se však nedostal. V 86. minutě měl kontaktní gól na hlavě Mészáros, ale jeho střelu k tyči brankář Rakovan s potížemi vyrazil. Už v nastaveném čase hlavičku Rabušice zastavil na brankové čáře jeden z bránících hráčů.

Slovan už ve třetím ligovém zápase za sebou nedokázal vstřelit ani gól a na hřištích soupeřů podlehl už potřetí v řadě. V tabulce nejvyšší soutěže zůstal na desátém místě.

Další zápas hrají Liberečtí v neděli v Mladé Boleslavi.