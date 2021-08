Gebre Selassie: Tím, že jsem oslabil náš tým, to pak šlo do kytek

Po startovací prohře 0:1 se Slováckem přišel sobotní výbuch 0:5 se Spartou. Nejvyšší domácí prohra za téměř tři desítky let v nejvyšší soutěži! „V úvodních dvou zápasech jsme narazili na mimořádně těžké soupeře v době, kdy zdaleka nejsme ve formě. Minule to bylo vyrovnané, teď jsme chytli Spartu, která je ve velké pohodě a její kvalita je vysoce nad námi. Vyhrála naprosto zaslouženě,“ uznal liberecký trenér Pavel Hoftych.

Zápas silně ovlivnilo vyloučení Gebre Selassieho, který v 54. minutě po druhé žluté kartě musel předčasně ze hřiště. Vůbec poprvé ve své bohaté kariéře. To bylo ještě za stavu 0:1. „První žlutá karta asi být neměla, druhá byla zasloužená. Jsem jen rád, že Michalovi Sáčkovi nic není a že to odnesl v uvozovkách jen pár stehy na hlavě. Neměl jsem házet nohu za sebe, když jsem nevěděl, jestli tam někdo není,“ řekl hráč, který se v létě vrátil pod Ještěd po devíti letech v bundeslize. „Výsledek a to, jak utkání proběhlo ve druhé půli, jde jednoznačně za mnou. Tím, že jsem oslabil náš tým, to pak šlo do kytek,“ kál se.



Sparta dokázala přesilovku mistrně využít a nasázela neškodnému soupeři další čtyři góly. Velkou zásluhu na tom měli střídající hráči Karabec, Hložek a Souček. „Základní sestava Liberec unavila a mladí dravci ho pak dorazili,“ liboval si po drtivé výhře 5:0 sparťanský kouč Pavel Vrba, jehož tým má po dvou ligových zápasech plný počet bodů.

Zatímco v minulých sezonách dokázali být Liberečtí Spartě důstojným soupeřem, tentokrát na ni vůbec nestačili. A to ani v plném počtu před vyloučením své největší (a téměř jediné) letní posily.

Je už letitým zvykem, že každého půl roku vypláchne kabinu U Nisy vlna hráčských odchodů a trenéři pak začínají budovat mužstvo prakticky od základů. Letos je však situace přece jen trochu jiná: vybrakovaný tým nepřivedl za zmizelé hráče adekvátní náhrady. „Od zimy odešlo dvanáct top hráčů, přišli tři. Chybí nám rychlý přechod do útoku. Kvalita, která odešla, je obrovská,“ připomíná kouč Hoftych.

Jeho slova dokládá i fakt, že první – a nakonec vítězný – gól Sparty dal záložník Jakub Pešek, který byl až do letošního léta ofenzivním tahounem libereckého Slovanu.



Už od začátku přípravy volá Hoftych po příchodu několika kvalitních ligových hráčů, vedení klubu, který v minulé sezoně vydělal v Evropské lize přes sto milionů korun, ho však zatím nevyslyšelo. „Neustále říkám, že nám chybí tři kvalitní hráči, kteří by neměli jen doplnit kádr, ale být posilami okamžitě použitelnými do základní sestavy. Představa, že budeme hrát ligu pouze s kluky kolem dvaceti let, je lichá,“ uvedl liberecký trenér.

Ten na tiskové konferenci po debaklu se Spartou také reagoval na zvěsti na sociálních sítích, že by se mohl z trenérské lavičky přesunout na post sportovního ředitele. „Je to fáma, na lavičce jsem rád, roli generálního manažera jsem si vyzkoušel tři roky v Trnavě. Vůbec neuvažuju o tom, že bych se někam přesouval, není to moje myšlení,“ odmítl Hoftych spekulace.

V příštím kole se Liberec představí na hřišti ligového nováčka Hradce Králové a úkol bude jasný: konečně se střelecky prosadit a bodovat. Jinak už bude situace trojnásobných šampionů ligy kritická.