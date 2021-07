Na našich hráčích byla vidět velká nervozita, povzdechl si kouč Hoftych

„Na našich hráčích byla vidět velká nervozita, v úvodních deseti patnácti minutách jsme snad všechny balony odevzdali soupeři hned po zisku a první poločas byl velmi špatný. Divákům jsme nenabídli vůbec nic. Bylo znát, že tam nefunguje ta propojenost hráčů a bylo i málo vyhraných soubojů proti zkušenému mužstvu Slovácka,“ řekl trenér Liberce Pavel Hoftych.

Tajenka zápasu byla rozluštěna už po půlhodině hry. Po nabídce Holzera si ve vápně zpracoval balon ostřílený harcovník Petržela, obtočil se kolem Mikuly, z otočky napálil z úhlu míč k přední tyči a s pomocí nešťastné teče Gebre Selassieho se trefil do šibenice. Brankář Knobloch se natahoval marně. Jednalo se o jedinou střelu hostů mezi tyče za celý zápas...

„Ve druhé půli jsme hru zjednodušili, přišlo určité oživení, měli jsme i nějaké možnosti, spoustu dobrých centrů, ale soupeř byl v obraně konsolidovaný a dokázal si se vším poradit,“ uznal Hoftych.



Šance pro Slovan přišla v 69. minutě, kdy Slovácko pokračovalo v nelichotivé tradici: v předchozích šesti duelech v Liberci dostali jeho hráči celkem šest červených karet a vyloučení přišlo i včera. Střídající forvard Cicilia byl na trávníku pět minut, na půlce hřiště předvedl nesmyslně ostrý šlapák na domácí hvězdu Gebre Selassieho a putoval okamžitě do sprch. Jenže darovanou početní výhodu Liberečtí aspoň k vyrovnání nevyužili. „V těchto fázích bylo vidět, že nám do ofenzivy chybí Pešek, Mosquera, Sadílek. Takové hráče nenahradíte ze dne na den, čeká nás ještě tvrdá práce,“ ví Hoftych.

Theodor Gebre Selassie je zpátky v české lize, po devíti letech si zahrál za Liberec ligový duel, bylo to proti Slovácku.

Smutný návrat Gebre Selassieho

Do Liberce se vrátil po úspěšných devíti letech v bundesligových Brémách. Včera Theodor Gebre Selassie nastoupil na postu defenzivního záložníka, byl u obou klíčových momentů zápasu – u inkasovaného gólu i u vyloučení Cicilii – a obnovená premiéra v dresu Slovanu mu nakonec zhořkla.

„Bylo fajn zase hrát doma v Liberci, přivítání od fanoušků bylo velmi milé, ale prohrálo se, takže to pro mě dnes bylo hořké. U toho gólu se nám dostali jednoduše do vápna, já jsem se snažil Petrželovi tu střelu zblokovat, ale naopak jsem ji ještě vylepšil tak, že to letělo do šibenice,“ litoval 34letý Gebre Selassie. „Post středního záložníka je určitý nezvyk, ale baví mě to a věřím, že se budu zlepšovat. Jinak naše sehranost samozřejmě ještě není optimální a ještě chvilku to trvat bude.“

Fotbalisté Liberce budou mít šanci na nápravu opět doma, ovšem čeká je další silný sok: tuto sobotu vyzvou ve 2. kole U Nisy pražskou Spartu.