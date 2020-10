Na hráčích bylo vidět, že mají dost energie, liboval si trenér Hoftych

Tři dny po postupu přes kyperský APOEL Nikósie do základní skupiny Evropské ligy to byla pro Liberec hodně důležitá výhra, díky níž mu po dvou předchozích ligových zaváháních neuteklo čelo tabulky. „Na hráčích bylo vidět, že mají dost energie a důležité pro nás bylo, že jsme hráli doma a nemuseli jsme nikam cestovat,“ řekl trenér Pavel Hoftych.

„První poločas jsme hráli tak, abychom soupeři nedovolili dát branku a vzali mu co nejvíce sil. Věděli jsme, že ve druhé půli pošleme do hry útočné typy, jako jsou Rabušic, Rondič a Pešek.“

Liberec v prvním poločase nebyl lepším týmem. Větší šanci měli hosté, Vávrovu parádní střelu zpoza šestnáctky však zastavila tyč. Po necelé hodině hry vtrhl na hřiště liberecký „žolík“ Michael Rabušic a mezi 64. a 79. minutou nastřílel čistý hattrick! „Jeho příchod na hřiště byl dobrým tahem celého realizačního týmu, za to se chválíme,“ podotkl Hoftych.

První a třetí gól dal Rabušic z penalt, na ně je přitom v Liberci tradičně určený Kamso Mara, který právě z pokutového kopu rozhodl i čtvrteční zápas o Evropu. „Děkuju Kamsovi, že mi to nechal. Ukázal, že je to hodný kluk,“ řekl hrdina zápasu Rabušic.

Úplně hladce však přenechání pokutových kopů Rabušicovi neproběhlo. Před druhou penaltou za stavu 2:0 se o balon přetahovali dokonce tři hráči: Mara, Rabušic a Rondič. Nakonec vzal míč urostlý obránce Tijani a podal ho Rabušicovi, který se znovu neomylně trefil. „Chtělo nás to kopat víc. Nakonec mi to nechali, přece jen jsem nejstarší,“ glosoval s úsměvem autor hattricku.

V příbramské sestavě odehrál celý zápas záložník Zdeněk Folprecht, který v Liberci dříve působil. „Myslím, že obě penalty byly nařízené správně, Liberec vyhrál zaslouženě. Dlouho to byl boj bez velkých šancí, ale pak jsme udělali v obraně tři chyby a domácí nás potrestali,“ řekl Folprecht. „Když už jsme měli prohrát 0:3, tak aspoň že dal góly právě Rambo, protože je to můj dobrý kamarád. Ale my teď jedeme spráskaní domů.“

Fotbalová liga má nyní reprezentační přestávku, ve které si Liberečtí mohou odpočinout od náročného programu plného ligových i pohárových zápasů. „Asi šest našich hráčů odjíždí na reprezentační srazy. Od úterka budeme trénovat, v pátek sehrajeme přátelský zápas s Duklou, o víkendu si odpočineme a od příštího pondělí se budeme chystat na Teplice,“ popsal kouč Hoftych program následujících dní.