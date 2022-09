Fotbalisté Liberce dostali gól a pak do bránící Plzně marně bušili

„Jsem zklamaný, protože si myslím, že jsme podali dobrý výkon. Jen jsme ho nedokázali udržet zhruba desetiminutovku před koncem poločasu, kdy jsme trochu vypadli z role a Plzni to stačilo, aby zápas vyhrála,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Slovan v prvním poločase nevyužil dvě nadějné šance, obě v podání van Burena. Nejprve nizozemský útočník střílel doprostřed branky a jeho druhý pokus po přesné přihrávce Preislera reflexivně vyrazil brankář Staněk.

Hosté postupně hru vyrovnali a Mosquera byl blízko gólu, z trestného kopu orazítkoval spojnici tyče a břevna. Plzeň udeřila ve 41. minutě. Mosquera poslal vysokou přihrávku na Sýkoru, ten si asi dvacet metrů před brankou dobře zpracoval míč, zasekl si ho na levačku a přes nedůraznou domácí obranu vypálil přesně k tyči.

Pro Sýkoru měl gól do liberecké sítě zvláštní příchuť, za Liberec totiž v minulosti hrál a zdejší prostředí dobře zná. Svoji trefu proto ani moc nadšeně neslavil. „Jednak jsem tady hrál a jednak jsem toho měl v tu chvíli plné zuby, takže na nějaké velké oslavy nebyl čas ani chuť,“ řekl Jan Sýkora.

„Zažil jsem tady krásné chvíle, dvakrát jsme hráli Evropskou ligu, na Liberec vzpomínám v dobrém a mám tady hodně kamarádů. Že jsem dal Liberci gól mě ale těší. Jsem rád, že byl vítězný, že jsem protrhl čekání od startu sezony, kdy mi to střelecky nevycházelo, a že jsem pomohl týmu ke třem bodům,“ dodal drobný záložník.

Po obrátce se hrálo převážně na branku Plzně a tlak Liberce postupně sílil. Jenže do vyložených šancí se domácí tým ne a ne dostat, nepomohlo ani množství rohových kopů. Vyhlášená plzeňská defenziva fungovala precizně.

Naopak to byli nakonec hosté, kteří si mohli pojistit výhru. Vlkanova napřáhl zpoza šestnáctky a orazítkoval břevno. „Od nějaké 55. minuty jsme soupeře zavřeli skoro až k vápnu, výkon byl dobrý, ale chyběl tomu gól. To, že Plzeň dobře brání, se ví, ale kolikrát jsme mohli to zakončení řešit líp. Rozhodla kvalita zakončení, ve finální fázi jsme byli výrazně slabší,“ konstatoval Kozel.

Liberecký kouč se v závěru utkání hodně rozčiloval a viděl žlutou kartu. Nelíbilo se mu totiž, že sudí Proske nastavil jen tři minuty. „Soupeř střídal dvě minuty a rozhodčí ukazuje, že za to dvě minuty nastaví. A nakonec dohromady nastaví jen trojku. Když jsme hráli na Slovácku, nastavovalo se sedm minut a v Olomouci pak šest, takže tohle mě rozezlilo,“ vysvětlil kouč Slovanu.

Plzeň v Liberci prodloužila letošní neporazitelnost, vyhrála popáté v řadě a celkově už má za sebou 28 ligových utkání bez prohry, což je klubový rekord. „Liberec hrál dobře, my jsme poctivě bránili, kluci to odpracovali směrem do defenzivy dobře. Držení míče a takové zklidnění ve druhé půli mohlo být od nás lepší. Ale není lehké tady vyhrát proti současnému Liberci, který hraje velmi dobře,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek.

V příštím kole se Slovan představí na hřišti Bohemians 1905 a pak ho čeká pohárové utkání v Rokycanech.