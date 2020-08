Skvělý výkon, nikomu nemám co vytknout, radoval se liberecký kouč Hoftych

Hrdinou zápasu byl liberecký záložník Jhon Mosquera, který srazil Plzeň dvěma góly a byl velice blízko hattricku.

„Jhon je skvělý fotbalista, to ukazoval už při svém působení v Bohemce. Po příchodu k nám se trochu zatavil tréninky, ale dneska řádil. Je to mistr Kolumbie a hraje výborně, klobouk dolů,“ chválil strůjce výhry nad Plzní liberecký trenér Pavel Hoftych.

První Mosquerova velká chvíle přišla už ve 4. minutě, kdy dostal od Peška parádní centr za obranu a efektně přehodil vybíhajícího brankáře Hrušku. Mosquera gestem poslal svůj gól do nebe svému nedávno zemřelému tatínkovi a v očích měl slzy. „Bylo to pro něj hodně emotivní,“ řekl kouč Hoftych.

„V týdnu, kdy přicházel z Bohemians, dorazil pozdě na sraz a chtěli jsme to nějak řešit, ale pak jsme si chvíli povídali o rodině a Jhon se svěřil, že mu ve třiapadesáti letech zemřel otec a ukazoval mi ho na fotkách. Je super, že mu zápas s Plzní vyšel.“

Liberecká úvodní smršť pokračovala a po dalších deseti minutách už domácí tým vedl 3:0. Nejdřív se z otočky z 20 metrů nechytatelně trefil k tyči Júsuf a poté po parádním ťukesu v šestnáctce skóroval zblízka Hromada. „Věděli jsme, že Plzeň nebude po nešťastném vyřazení v Lize mistrů v nejlepším rozpoložení. Nikdo ale nečekal, že tak rychle povedeme 3:0, sami jsme z toho byli mírně zaskočení a bylo třeba krotit euforii,“ upozornil liberecký záložník Jakub Hromada.

Hosté byli v tu chvíli na ručník, zpět do hry je však dostala sporná penalta po kontaktu Kalvachovy hlavy s rukou Mosquery, kterou posvětil i VAR.

V úvodu druhého poločasu se zdálo, že Plzeň rozjede stíhací jízdu. Liberec to však zatrhl. Jeho skvělou akci zakončoval z otočky ve vápně přesnou střelou pod břevno muž zápasu Mosquera - 4:1 pro Liberec. Odpor Plzně byl definitivně zlomen.

Liberecké hře výrazně prospěl návrat středního záložníka Michala Berana, kterého Slavia po letním nákupu poslala do Liberce zpět na hostování. Blonďatý mladíček byl mozkem útočných akcí Slovanu a podepsal se i na gólech.

„Hráči perfektně splnili to, co jsme po nich chtěli, a hráli aktivně. Musím je pochválit za skvělý výkon, nikomu nemám co vytknout,“ řekl trenér Hoftych. „Některé hráče jsme potřebovali dotrénovat a bylo vidět, že jsme v souhře zase o kus dál. Ukazuje se, že jsme po letních změnách schopní udělat tým dřív, než jsme čekali. Dali jsme tři rychlé branky, to nám dodalo sebevědomí. Bylo by strašně těžké s Plzní prohrát, pak jet do Budějovic a na pohár. Děkuji i divákům, od první chvíle nás podporovali, i díky nim jsme se cítili fantasticky.“

V pondělí po poledni budou v Liberci, ale i v Jablonci s napětím sledovat losování druhého předkola Evropské ligy. Oba týmy ze severu Čech budou mezi nasazenými.